沙菲难民徙置区木屋·警起获枪械子弹 警方上周在联合执法行动中，从菲律宾难民徙置区的甘榜巴鲁石波一木屋内，起获一支0.38口径左轮手枪和6颗子弹。

再尼展示警方起获的左轮手枪。（图：星洲日报）

（纳闽24日讯）警方上周在联合执法行动中，从菲律宾难民徙置区的甘榜巴鲁石波一木屋内，起获一支0.38口径左轮手枪和6颗子弹。

广告

沙巴副警察总监拿督再尼在新闻发布会上表示，警方仍在追捕拥有这把手枪的嫌犯。

他说，警方突击该屋时，屋内无人，手枪与子弹则在煤气桶底下。

警方援引1960年军火法令第8条文、1958年腐蚀性、爆炸性以及危险武器法令展开调查。

再尼说，今次防范罪案执法行动从上周六起在沙巴及纳闽展开，执法部队在2天内起获枪械、巴冷刀、斧头等危险武器。

拿笃警方起获手枪28子弹

行动中有1男1女因拥毒被捕。警方从该名23岁女子身上搜出11.07公克冰毒，而33岁男子拥6.03公克大麻。此外，共有89人在行动中被扣留，其中22人是非法移民。

广告

另一方面，拿笃警方昨天晚上侦破一宗枪械案，起获一把手枪和28颗子弹。

嫌犯发现警务人员后，立刻跳海摸黑逃走，警方今日发出主嫌犯的拼图，希望认识嫌犯或有嫌犯资料的民众，提供情报。

拿笃警区主任纳斯里助理总监在新闻发布会上指出，拿笃刑事调查组警员接获情报，在星期日晚上7时45分，前往水上木屋区甘榜布佑，警员发现一名年约30余岁行迹可疑男子，由身上取出一个灰色袋子，置放在杂货店旁五脚基。

警员趋前表明身份，嫌犯二话不说转身逃走，并跳下海，摸黑逃走。

广告

纳斯里指出，警方检查嫌犯留下来的袋子，发现藏有手枪、弹匣及28颗9毫米口径子弹。

他说，警方以1971年军火法令（增刑）8条文（非法持有枪械）调查此案。

触犯这项法令可被判坐牢14年及鞭笞最少6下。警方会以各种角度调查此案，包括嫌犯拥枪目的是要抢劫或售卖枪械等。