网站发起签名3周内·2.7万人联署拯救绿肺 环保组织与人士在Change.org网站发起“Save Bukit Lagong Forest Reserve”（拯救武吉拉贡森林保留地）签名运动，在发动3个星期内，即有超过2万7000人签名。

“Save Bukit Lagong Forest Reserve”网上签名运动的参与人数节节上升，截至12月24日中午12时30分，签名人数已冲破2万7800人。

（雪兰莪．八打灵再也24日讯）环保组织与人士在Change.org网站发起“Save Bukit Lagong Forest Reserve”（拯救武吉拉贡森林保留地）签名运动，在发动3个星期内，即有超过2万7000人签名。

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截至12月24日中午12时30分，已经有2万7806人签名，距离3万5000个签名的目标不远。

根据签名运动内容显示，此运动主要是向两名决策者请愿，即雪州森林局局长莫哈末普艾和雪州大臣阿米鲁丁。

雪州缺少自然保护区

反对者针对雪州政府将武吉拉贡森林保留地大约70英亩地段从宪报上除名，以开发及兴建高密度的房屋住宅区之举表达强烈抗议，况且目前的房产市场供过于求，而雪州却缺乏保护空气质量、水供与及防洪的自然保护区。

民联政府在2008年执政雪州时曾经承诺保护仅有的自然保护区，对子民带来希望，但近期出现武吉拉贡森林保留地从宪报上除名的计划令人深感失望，就如被判子民对雪州政府的信任。

因此签名反对人士呼吁雪州政府即刻撤回与取消有关建议，吁请政府保护自然森林保留地，子民更需要自然保护区来支持身心健康。

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叶雄：可重新发展废弃屋区

万挠新村村委会财政叶雄指出，万挠桃源岭、武吉柏伦东一带有超过1000间废弃房屋，政府大可重新发展该地，比开发森林保留地来得更好。

叶雄接受《大都会》社区报记者电访时表示，万挠新村附近设有很多工厂，已经影响当地的空气质量，加上屋业发展，人口密度增加，万挠区已经面对塞车问题。

“万挠新村距离武吉拉贡只有大约2至3公里，站在人民的立场，我希望政府不要过度开发森林，如此会对附近民众带来影响，雪州的绿肺不多了，要是过度发展，空气质量必会降低。”

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“以往每次经过邓普勒公园一带，我都会感觉特别凉快，空气新鲜，但随着近年出现屋业发展，如今经过时也不能感到以往般空气凉爽。”