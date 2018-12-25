西华尼申：比统制价更低‧圣诞节吃便宜菜 根据霹雳州贸消局文告，若发现有商家违例，除了电邮、致电热线、短讯等方式，消费者也能以WhatsApp方式传送投诉到019-2794317。

怡保中央公市内的圣诞节统制品根据贸消部制定的价格出售，当中有的蔬菜售价甚至比统制价更低。（图：星洲日报）

（霹雳‧怡保24日讯）霹雳州行政议员西华尼申表示，经他走访怡保中央公市后发现，圣诞节11种统制品包括火鸡都供应充足，同时根据贸消部制定的价格出售，当中有的货品即蔬菜售价甚至比统制价更低。

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根据霹雳州贸消局文告，若发现有商家违例，除了电邮、致电热线、短讯等方式，消费者也能以WhatsApp方式传送投诉到019-2794317。

西华尼申（右二）为霹雳州2018年圣诞节价格统制计划主持推介礼。左起是阿妮莎及赛夫，右一是三苏尼占。

蛋价受控降2仙

西华尼申今早在霹雳州贸消局局长赛夫及副局长三苏尼占陪同下，在怡保中央公市为霹雳州2018年圣诞节价格统制计划主持推介礼时表示，早前备受关注的蛋价也受到控制，除了降价2仙，供应量也充足。

询及怡保区以外的情况，他表示，若接获投诉，有关当局将会立即到现场视察，不过目前为止仍未接获公众投诉。

圣诞节价格统制计划从12月23日进行至27日，11种统制品为活鸡、标准净鸡、超级净鸡、进口火鸡、本地带骨羊肉、进口带骨羊肉及绵羊肉、A级鸡蛋、B级鸡蛋、C级鸡蛋、番茄及青椒。

蛋贩张金凤（左）以低于统制价的价格售卖B级鸡蛋，西华尼申（右）即举起价格标签向媒体展示。

提醒商家置粉红标签

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霹雳州贸消局在文告中指出，商家必须以不超过统制价的价格售卖统制品，同时必须为统制品放置粉红色价格标签，和其他货物区分开来；该局也鼓励商家若以更低的价格买入货品，就以低于统制价的价格贩卖商品。

该局提醒商家，若以超过顶价售卖统制品，个人可被法庭罚款最高10万令吉或监禁不超过3年或两者兼施，或被开出最高5万令吉的罚单；公司可被罚款最高50万令吉，或被开出最高25万令吉的罚单。

若没有为统制品放置粉红价格标签，个人可被法庭罚款最高1万令吉，或被开出最高5000令吉的罚单；公司可被罚款最高2万令吉或被开出最高1万令吉的罚单。

西华尼申（右三）举起菜贩曹女士（左一）摊位的青椒价格标签，显示其根据统制价售卖。右一起是三苏尼占及赛夫。

未接校鞋价过高投诉

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另一方面，针对昨日有人提起的校鞋价格过高问题，西华尼申指出，他及霹雳州贸消局仍未接到公众投诉，但接下来将会展开巡视，以确保价格受到控制。

消费者向贸消部投诉渠道

1. WhatsApp至019-279 4317

2. 致电贸消部行动策略情报中心（PIGOS）03-8882 6088／03-8882 6245

3. Ez ADU手机应用程序

4. 电邮至[email protected]

5. 发送短讯至15888，输入“KPDNHEP ADUAN <投诉详情>”

6. 向霹雳州内8家贸消部办事处投诉

-怡保：05-249 3403

-太平：05-847 5806

-安顺：05-625 3100

-曼绒：05-687 1100

-宜力：05-794 1002

-江沙：05-776 8068

-打巴：05-401 0471

-巴里文打：05-717 6055