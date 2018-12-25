聚集ACS大草场‧曼绒3千人圣诞同欢 逾3000名曼绒县的基督教徒及市民，昨晚聚集在甘文阁英华小学（ACS）大草场同庆圣诞节，场面热爆！

圣诞老人也跳起了舞， 带动了晚会的气氛！（图：星洲日报）

（霹雳‧实兆远24日讯）叮咚表，叮咚表，圣诞节来咯！

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逾3000名曼绒县的基督教徒及市民，昨晚聚集在甘文阁英华小学（ACS）大草场同庆圣诞节，场面热爆！

21教堂联办晚会

这场由基督教卫理公会曼绒教区21座教堂联办的“睦邻圣诞夜2.0”大型圣诞晚会，从傍晚6时30分掀开序幕，从全县各地涌来的群众，把整个大草场挤得满满的，现场人山人海，好不热闹。

到场的民众，先是参观了现场的“圣诞之旅”活动，大人小孩也参与了现场摆设的各种童玩及趣味游戏，接着就领取现场免费派发的晚餐，等待从晚上8时开始的圣诞晚会。

“睦邻圣诞夜2.0”大型圣诞晚会上，演出的友族舞蹈，突显睦邻精神。

节目尾声圣诞老人才出场

在圣诞晚会中，大会安排了丰富的文娱演出，包括歌手汤小康演唱与分享见证，ZEcho、飞跃舞蹈团、曼绒圣乐团及Soul Stage等歌手与团体在现场演出创意音乐、舞蹈、诗歌、服装表演、献唱及街舞等节目，一直到了节目的尾声，才有圣诞老人出场派发圣诞礼物给全场的民众。

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受邀出席这场活动的嘉宾，包括本身也是卫理公会会友的霹雳州州议会议长拿督倪可汉、霹雳州行政议员杨祖强、阿斯达卡州议员张宇晨、曼绒市议员章仁纲、黄丽娟、刘昌隆，卫理公会曼绒教区长雷德瑞牧师、大会主席廖克民牧师、教区领袖刘必全与倪福齐律师等。

政治领袖出席圣诞晚会与民同乐；左一起为廖克民、张宇晨、杨祖强、刘昌隆、章仁纲及倪福齐。

杨祖强：数计划突出“小福州”特色

杨祖强说，州政府将于2019年开始落实“甘文阁文化街”和邦咯岛为免税岛计划，包括全方位推动邦咯岛的旅游业，以及通过甘文阁文化街的计划，突出曼绒县被誉为“小福州”的特色，同时保留了地方上逾百年历史的福州人、事、物和文化。

本身也是曼绒福州人的杨祖强说，先贤的刻苦耐劳精神，就是留给在后辈的最佳财富，因此后辈们要延续福州先贤昔日，开垦时的坚韧精神和毅力，为曼绒县打造更美好的未来。

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杨祖强在晚宴上宣布拨款3万令吉给主办当局，做为活动经费。

倪可汉：未来全面推动曼绒旅业

木威区国会议员的倪可汉说，政府计划将邦咯岛未来50%的税收入，用于发展邦咯岛及提升岛上基设，以达到回馈岛民，以及永续发展邦咯岛旅游业的目的。

“州政府也计划在未来全面推动曼绒旅游业的发展，包括提升基设及加强宣传，以吸引更多国际性质的活动到来曼绒举行，借此提升曼绒的知名度。”

倪可汉宣布拨款1万令吉给主办当局，做为活动经费。

“天使们”在现场带领市民穿梭时光，让市民了解圣诞的由来。

雷德瑞：圣诞节非属基督徒活动

牧师雷德瑞说，圣诞节并非只是基督徒的活动，而是普天同庆的节日，因此曼绒教区举办“睦邻圣诞夜”的目的之一，就是提倡睦邻的精神。

他感谢全县各教堂的合作与配合，让这项活动成功的举行。