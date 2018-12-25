黄健兴‧华团该守？该变？ 时至今日，国内尚有数以千计功能各异的华团，大部份面临青黄不接，甚至陷入会务停顿的困境中。

时至今日，国内尚有数以千计功能各异的华团，大部份面临青黄不接，甚至陷入会务停顿的困境中。

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华团该固守？还是该变革？这项问题谈论已久，千万不要知其然而不知其所以然，在进退之间失去了方寸。

回顾最近几年，华团正努力寻找出路，其中一项是总会结合各属会的力量开设经商平台，然后推动与中国官方及民间，以至世界各地同一源流的团体之联系，而且进一步成了国际性商会，让属会与属会、会员与会员之间互相交流，大大提升了发展空间。

在怡保方面，各华团通过加强来往，使关系变得更密切，这一点可以从华团一起联办活动看出，由个别单位原先单薄的力量，汇集起来，就是一股不可忽视的势力，动员能力大大提升，资源变得更丰富，办起维护华社权益与推广文化的活动，可说是无往不利。

至于华团内部方面，设立文物馆已成为了流行趋势，收集先贤如何南来谋生、成立组织及为会员谋求福利与各项功能的历史与文物呈献出来，具有饮水思源及承先启后的深远意义，值得鼓励。

但文物馆是一件知易行难的事情，所谓“万事起头难”，只要组织上下肯踏出这一步，先筹办开来，再逐步完善化，克服这项挑战，并非天方夜谭。

无论如何，华团不应再固步自封，而是紧贴全球性的时代脉搏，通过拥有前瞻与后继的措施寻求突破，尤其是替年轻一代提供了创业、拓展业务的机会及空间，吸引青年加入华团服务，利己利人利华社，最终还是利益社会。

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总结来说，华团该守的传统价值观，仍可以继续加强；该变的会务行政工作，提升效率，破除陋习，为应对未来挑战胆敢提出开创新格局新方向的策略，守变兼容，才可以走得更远。