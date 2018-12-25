3华团联办冬至活动‧节省资源又添热闹 “华团应该放下所有的隔阂或面子问题，尽可能考虑联办活动，好处是可整合资源，减少浪费，更重要的是可吸引更多人参与，达到传承文化的目的。”

曼绒中华公会、南华校友会及甘文阁育智校友会联办了“庆冬至，齐团圆”的活动。站者右起为余根东、赵善平及陈修志。（图：星洲日报）

（霹雳‧实兆远24日讯）华团联办活动，既节省资源，又能增添热闹气氛，达到了传承中华文化的目的。

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曼绒中华公会、南华校友会及甘文阁育智校友会，前成功联办了“庆冬至，齐团圆”的活动，用行动来呼吁，期望在未来有更多的华团，响应共享资源，齐办活动的呼召。

受邀出席活动的除了3个联办团体的成员之外，也包括华团领袖、学校校长、南华华中学生及地方领袖等。

育智校友会会长余根东说，在华团组织里，一直都存在着“重叠”的问题，如某一人分别在不同的华团出任要职，结果当不同的华团，在同一时间皆举办同类性质的活动时，这名华团领袖，就需疲于奔命出席不同的活动了。

“华团应该放下所有的隔阂或面子问题，尽可能考虑联办活动，好处是可整合资源，减少浪费，更重要的是可吸引更多人参与，达到传承文化的目的。”

赵善平：盼明年华小派学生参与

南华校友会主席赵善平致词时举例，今午的活动，吸引了来自不同团体的会员及代表出席，让场面更加热闹，这就是华团联办活动，显见的好处之一。

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“南华校友会，今天特约了一群南华的在籍中学生出席活动，让年轻人了解长辈们做些甚么，为甚么要传承中华文化。我希望明年能有华小响应，派出小学生参与。”

陈修志：政府应助发展华教

曼绒中华公会会长陈修志致词时则向政府喊话，无论是谁做政府，都有责任协助华社发展母语教育及文化的传承，不能因为政治意识形态或为了报复，而牺牲了华社。

他以最近闹得满城风雨的拉曼大学为例，普通百姓没有兴趣参与政治课题的争论，只知道拉曼为国家，尤其是华社培育了无数的人才，让数以万计来自中下阶层家庭的孩子有书可读，因此政府应该考虑人民的利益，而不是所谓的政治原则。