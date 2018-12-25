林培荣：电脑化省时省力‧爱心饭堂扫码登记 爱心饭堂慈善机构创办人林培荣说，爱心饭堂在12月开始启用电脑扫描系统，受惠者前来用餐时，只需在扫描本身饭卡的条码即可“打卡”，变得更省时省力。

弱势群体享用美食后，喜笑颜开的接过大会派发的红包。（图：星洲日报）

（霹雳‧怡保24日讯）爱心饭堂慈善机构创办人林培荣说，爱心饭堂在12月开始启用电脑扫描系统，受惠者前来用餐时，只需在扫描本身饭卡的条码即可“打卡”，变得更省时省力。

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他指出，弃用人手记录每天前来用餐者的方式，也是该饭堂朝向电脑化及与时并进的步伐，借此解决人手不足问题。

他日前在爱心饭堂慈善机构，出席该机构举办的冬至活动时披露，爱心饭堂慈善机构采用电脑系统后，日后在举办活动时，也能让受惠者以扫描方式登记。

“系统能更快速查出受惠者过去在爱心饭堂的用餐次数及参与活动，不需要大费周章寻找人手登记录，也间接减少使用纸张，为环保、保护地球天然资源和减少污染尽一分力。”

合力筹钱建大厦

林培荣也在会上宣布爱心饭堂在兵如港购买土地的45万令吉费已经缴清，但距离要建立属于自己的家路途还很遥远，理事会成员仍需要努力“扑水”筹募建立爱心饭堂大厦的基金。

他披露，目前3层高的爱心饭堂大厦设计图正在草拟中，完成后需提呈有关当局审核及估计大厦及软硬体设备费用，需靠理事会成员及义工团协助筹募款项，希望大家团结一致，竭尽所能完成此梦想。

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他指出，爱心饭堂成立2年多所扮演的角色，从最初期提供晚餐给社会弱势群体，成立的爱心车队及爱心小栈，也分别将晚餐送到受惠者住家及收留无家可归者。

为弱势群提供更多服务

“爱心饭堂每年也配合不同佳节举办各种活动，透过一些游戏、派送物资及红包，让弱势群体感受人间温情及欢庆佳节；同时也针对一些特别个案，为病患或面对生活困境者筹款，助他们度过难关。

他感谢所有支持爱心饭堂的社会人士，让爱心饭堂从最初的一株树苗，渐渐成长为一棵大树，希望未来爱心饭堂能更茁壮成长，有能力为弱势群体提供更多服务。

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活动共筳开29席招待弱势群体及嘉宾，除了准备丰富菜肴外，也派发红包给弱势群体，场面热闹温馨。