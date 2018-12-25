张宇晨：严惩督促改变‧住家养蚊控上庭 阿斯达卡州议员张宇晨说，发生在曼绒县各地区的骨痛热症肆虐问题，已敲响了警钟，下一刻随时会威胁任何一个市民的生命，因此他促请曼绒市民严正看待，不要再继续抱持要不得的“事不关己”心态。

市议员黄丽娟说，市议会已在每间住家张贴通告，要求屋主需在限期内清扫住家周围的垃圾及杂物。（图：星洲日报）

（霹雳‧实兆远24日讯）在2018年（截止12月23日）已夺走4条宝贵人命的骨痛热症肆虐问题，唯有加强执法，迫使人民改变态度，负起责任，照顾环境卫生，以及担高防范的醒觉，才有可能解决问题。

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阿斯达卡州议员张宇晨说，发生在曼绒县各地区的骨痛热症肆虐问题，已敲响了警钟，下一刻随时会威胁任何一个市民的生命，因此他促请曼绒市民严正看待，不要再继续抱持要不得的“事不关己”心态。

“除了提醒人民要改变态度外，我已要求市议会及卫生局严厉执法，包括把违法者提控上庭，接受法庭的审判，唯有这样才能唤醒人民，正视这项问题，进而保障广大人民的生命安全。”

张宇晨今早联同曼绒市议员刘昌隆、黄丽娟及章仁纲到骨痛热症黑区的爱大华斯里双溪万宜花园，参与由曼绒卫生局及曼绒市议会联合开展的防范骨痛热症大扫除活动后，召开新闻发会时这么表示。

张宇晨（前右四）与市议员一同参与大扫除活动。左一为刘昌隆；右二起为黄丽娟及章仁网。

曼绒蚊症冠全国

他说，根据卫生局的数据，曼绒县自踏入2018年后，接获的骨痛热症宗数就一直位居全霹雳各县市的榜首，自今已夺走4条宝贵的人命，包括来自莫珍歪新村、爱大华、实兆远及木威各一条人命。

“截止今日为止，2018年接获的宗数是613宗，比去年同时期的260宗，增加了353宗，或130%，出现骨痛热症的疫区，也从去年8个，增加至今年16个。”

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张宇晨（左二）检查积水的水槽后，要求市议会采取充公行动。左一为章仁网；右二为卫生局的吴淑云医生。

黑区居民态度没改善

他说，在所有疫区中，大部份都是早前曾出现过骨痛热症的地区，这证明这些地区的居民并没有从过往的经验中得到教训，依然没有改变态度，任由住宅区成为黑斑蚊孑孓的繁殖温床。其中在2018年内，接连3次出现疫情的是甘文阁黄金花园（TamanMas），其他被列为黑区的包括爱大华新村及实兆远多个花园区。

他举例，在最近的两个月，曾在同一时间有多达41人因患上骨痛热症进院治疗，其中十多人还严重到送入了紧急护理室。

“根据经验，骨痛热症居高不下最主要原因都是人为的，包括乱丢垃圾、空置住家或空地没有打理、在住家的后院饲养鸡鸭，以及喜欢储存雨水用作灌溉农作物等的习惯，结果制造了到处都是黑斑蚊繁殖温床。”

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他说，以他今早走访的斯里双溪万宜廉价屋花园为例，这个花园共有252所住宅，却有140所没有人居住，也没有人打理，加上这里的居民把住家后巷当成天然垃圾场、养殖场，甚至是种植园地，结果可想而知，那有可能不成为黑斑蚊繁殖的温床呢？

本身是一名执业律师的张宇晨说，卫生局及地方政府（市议会）可联合起来，分别援引《1975年消灭传染疾病昆虫法令》第154条文，以及1976年地方政府法令第171条文，对付在屋内发现孑孓的屋主。

空置的屋子因没有打理，成为了黑斑蚊孑孓的繁殖温床。

促市会严厉执法

“我在与各部门联合召开的会议中，不留情面直接批评市议会及卫生局，若它们不敢严厉执法对付违法者，那它们还当甚么执法者？”

他说，根据法律程序，当局可以先发出通告给违法的屋主或居民，要求在限期内清扫被发现有孑孓的地方，若没有依指示完成，可被罚款或直接控上法庭，但到了今天，骨痛热症肆虐的问题已严重到夺走4条人命了，却连一宗控上法庭的案件都没有。

“我不想看到执法部门继续当纸老虎，反之要善用法律来保障广大人民的生命安全，我身为人民选出的州议员，在威胁人民生命安全的课题上，我是绝不妥协。”