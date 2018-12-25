印尼乐团遇海啸浩劫·主唱失爱妻和所有团员 印尼摇滚乐团“17”（Seventeen）在沙滩露天演唱时遭遇海啸，乐团3名团员和经纪人不幸罹难，仅主唱里菲安（Ifan）一人生还，而他的爱妻也证实罹难，今天在她的家乡下葬。

（印尼·雅加达25日讯）印尼摇滚乐团“17”（Seventeen）在沙滩露天演唱时遭遇海啸，乐团3名团员和经纪人不幸罹难，仅主唱里菲安（Ifan）一人生还，而他的爱妻也证实罹难，今天在她的家乡下葬。

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网路上流传的戏剧性影片可见粉丝拍手欢呼，随后海啸冲进演唱会，团员自舞台被卷下来，摔向观众席。

主唱里菲安（Riefian Fajarsyah）上传一段个人影片到社交媒体，可见他轻抚演员妻子、同时是电视名人迪兰（Dylan Sahara）的棺木，他在迪兰在东爪哇波奴罗交（Ponorogo）的家乡下葬她。

里菲安在他拥有广大粉丝群众的Instagram上写说：“谢谢你们的祈祷，你们的良善唯有神能回报。请为我的妻子迪兰祈祷，好让她安息。”

根据印尼媒体，医院昨晚指认出迪兰。25岁的迪兰父亲是知名的政界人士，她原订明年参选国会议员，却在26岁生日前一天罹难。

火山引发的强大海啸22日晚间毫无预警地冲向苏门答腊南方游客众多的沙滩，及爪哇西侧，淹没观光旅馆和海岸住宅区，目前罹难人数已增至429人。

（中央社/综合）

