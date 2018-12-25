允展延搬迁仍中罚单．商家对市会做法无所适从 蒲种路8英里甘登峇鲁花园（TamanKandan Baru）前面的8间商店业者，被梳邦再也市议会勒令搬迁，以还原土地的住宅地位一事持续延烧！

蒲种路8英里甘登峇鲁花园8间商店业者声称，他们接获梳邦再也市议会同意展延搬迁期限之际，仍频频接获执法单位开出的罚单。（图：星洲日报）

（雪兰莪．蒲种24日讯）蒲种路8英里甘登峇鲁花园（TamanKandan Baru）前面的8间商店业者，被梳邦再也市议会勒令搬迁，以还原土地的住宅地位一事持续延烧！

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多名受搬迁影响的业者声称，他们接获梳邦再也市议会同意展延搬迁期限之际，仍频频接获执法单位开出的罚单，有者甚至在新营业地点进行装修，准备在1月1日搬迁，然而却在宽限期内受到不合理的对待。

商家：日期不统一

官员口头允展延搬迁

商家今早现身说法，指市议会给予的搬迁通令莫衷一是、没有统一，大部份的业者是面对官员给予口头通知，允许他们由原订的明年1月8日搬迁延至2月8日，但碍于2月8日适逢农历新年，因此经过业者的交涉下，获市议会城市规划组官员口头允许展延至4月杪。

一些业者说，他们在一个月内接获4张罚单，经过向市议会求情后，总共缴还了大约800令吉的罚款。

然而令他们大惑不解的是，其中有一间店铺，则是获市议会同意展延至明年12月30日，令他们对搬迁期限感到无所适从。

上述地段是坐落在建有逾30年历史的住宅区，由于面向蒲种大路，多年来被转作商业用途，商家申诉他们曾向市议会申请营业执照，却不得要领，一直被拒。



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赵启兴（坐者左二）与郑东和（左一）召开新闻发布会，并安排受搬迁影响的业者现身说法，非议梳邦再也市议会在他们准备搬迁之际，还频频开出罚单。坐者右一起为杨广明与曾祥辉，中为业者叶军发。（图：星洲日报）

赵启兴：疑议员议会缺沟通

商家拟搬迁仍接罚单

马华雪州公共投诉局主任赵启兴今早召开新闻发布会，置疑此事与国州议员与市议会之间缺乏沟通所致。

他指出，在市议会的“土地还原”计划下，共有8间华裔商家接获市议会的搬迁通令，包括宠物店、五金店、汽车古申店、瓦煲鸡饭店、修车店及两间餐馆等受影响，被勒令搬迁，以恢复住宅面貌。

他说，目前尤其是瓦煲鸡饭店与后面的两间餐馆，都已经作好搬迁的准备，如瓦煲鸡饭店已经悬挂广告牌和装修好新店面，准备搬迁至道路对面，但令人不解的是，执法人员依然频频开出罚单。

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他指出，根据业者指出，一些官员向被开出罚单的业者表明对展延搬迁通令一事不知情，他们只是进行例常工作，即开出罚单。

他说，市议会执法人员只是他们执行任务，针对没有申请广告营业执照与营业执照而开出罚单。

安排商家市会对话

赵启兴说，一些业者也依照市议会官员的指示，将展延搬迁通令张贴在门口，然而当执法人员前往检举时，却对业者展示的有关公函视若无睹。

他指出，既然市议会已同意展延搬迁，就不应操之过急，在搬迁期限未到之余，就向业者开出罚单。不管怎样，他表示，将安排商家择日与市议会举行对话会，以寻求解决对策。

出席者包括马华雪州公共投诉局副主任郑东和、金銮岭支会主席杨广明、马华梳邦区会署理主席曾祥辉、马青梳邦区会区团团长何国荣、马华梳邦区会区团秘书黄祖耀。



叶军发（左）指出他张贴在门口处的梳邦再也市议会展延搬迁期限的通知信。中为趟启兴，右为曾祥辉。（图：星洲日报）

允许延后搬仍接罚单

叶军发（汽车古申店业者）

“我在一个多月前接获4张罚单，包括11月28日2张及12月21日，各别接获2张罚单，罚单上注明我的广告招牌没有申请准证。

执法官员还讲明，明年1月又会再来开出2罚单，一直到我们搬迁为止。我们在这里做生意已有十多二十年，屋主过去有申请营业执照，但却一直不获批准。

我们搬迁的宽限期由原本的1月8日展延至2月8日，后来经过我们向他们交涉，以2月8日是农历新年，再要求展延，最终获市议会口头允许展延至4月30日，讵料还是频频接获罚单。”

一个月接4罚单

黄建选（修车厂负责人）

“市议会在一个月开出4张罚单给我，分别是11月2张及12月2张，每张罚单是200令吉，所以我总共缴还了800令吉。

罚单是注明我没有申请广告准证和无持营业执照。我在这里做生意已经七八年，市议会长期开出罚单，我们也是没有办法。

百物涨价之际，要我们仓促搬迁，实在令我们感到为难，换了政府也是一样；更何况我们也需要耗时耗力和花费一笔钱搬迁。”

应允边经营边申请执照

苏金裕（商家）

“市议会是早在10月就来函通知商家有关搬迁事宜，但我没有接到信函，过后才知道，当我向市议会城市规划组官员交涉后，就被允许延长宽限期至4月杪，但也只是口头通知。

然而，执法官员是抽样式开出罚单给商家，我最近一次是在上个月接获两张罚单，总共还了400令吉，不过我是在每个月首个星期五的会客日缴还，才获得折扣，原本是每张罚款1000令吉。

我曾向州议员反映问题，并指何以不索性将在住宅经营生意的地点进行漂白，让我们可以合法做生意。

市议会应允许我们一边经营生意，一边申请执照，不是驱逐我们搬迁，让我们这些商家有生存的空间，市议会也可获取收入，以进行和推动各种发展计划。”