“人弃我取换换乐”2.0·1月13日来首邦市换物交流 由《大都会》社区报及脸书群组“Barter Trade雪隆易物区”第二度联办的“人弃我取换换乐”2.0物物交换活动，将于2019年1月13日（星期日）上午10时至下午3时，在首邦市One City举办，欢迎大家出席参与交换物品与互相交流。

“人弃我取换换乐”2.0物物交换活动将在2019年1月13日举行，欢迎有兴趣者报名摆档与出席参与交换物品。（图：档案照）

（雪兰莪．八打灵再也24日讯）由《大都会》社区报及脸书群组“Barter Trade雪隆易物区”第二度联办的“人弃我取换换乐”2.0物物交换活动，将于2019年1月13日（星期日）上午10时至下午3时，在首邦市One City举办，欢迎大家出席参与交换物品与互相交流。

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来到岁末年终，我们很快就要迎接己亥猪年，许多人都已陆续展开家庭大扫除活动。倘若你有搁置很久却用不着的物品，“人弃我取换换乐”2.0物物交换活动等着你，为这些旧物寻找新主人！

“人弃我取换换乐”2.0物物交换活动是以物易物的方式进行，谢绝现金交易，此交换物品平台旨在延续旧物之生命价值，达到物尽其用之效，减少资源浪费，省钱又环保。

有兴趣参与“人弃我取换换乐”2.0物物交换活动与摆档的人士，可加入脸书群组“Barter Trade雪隆易物区”

互相交流，或联系《大都会》社区报（03-79658783）。