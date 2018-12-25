废考不分班快乐学习．教育人士：确保改革可提升兴趣 “教育部明年起正式废除小学一至三年级考试，也因为没考试采取不分班的制度，但必须确保学生在学术上的学习没有被忽略。

学校根据教育部指示不分班，以让学生们在没有压力下快乐的学习。（图：星洲日报）

（彭亨．关丹、文冬、劳勿24日讯）教育总监宣布明年起除了废除一至三年级考试也不分班，东海岸《社区报》针对此举，访问了热心教育的人士。访问者有不同的看法，但必须确保在改革后能提升学生对产生兴趣和快乐学习，及取得更好的教育方向。

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彭亨董联会主席林锦志：担心学生成白老鼠

“教育部明年起正式废除小学一至三年级考试，也因为没考试采取不分班的制度，但必须确保学生在学术上的学习没有被忽略。

以往学校通过考试来了解学生学术的进度，方便教师加强学生的强弱项目及教学，虽然在废除了考试后，这些学生也不需要分班，让他们继续在同样的环境下学习，此举是否能奏效，让学生一直维持到三年级，但到了四年级考试他们的学习和进度是否会受到影响。

我个人认为，教育部并不需要特别针对小学阶段的教学，应着重在大学人才精英培训的素质，以让他们往后成为国家的接班人时，可以被纳入国家领导的主流。

我不大认同废除考试和不分班，该制度是否能为教育带来多大的进步，还是未知数，只是担心这些学生会成为试验改革下的白老鼠。”

关丹光华华小董事黄文生：改变家长怕输心态

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“在新教育政策改革下，让学生能更专注在学习和产生兴趣，少了学习上的压力，也认同应改变过去陈旧的教育方式。

“让学生能全情投入在学习，改变上学就是为了应付考试的旧习，也可改变家长怕输的心态，就只是关注孩子的学术成绩，启发学生对学习的兴趣，让他们不会输在起跑点，更快融入学习的环境。

文冬

部分华小仅六年级分班

文冬各华小不分班情况各有不同，一些学校一年级到六年级都不分班，并进行了小调动连班级名称也更改，另有学校只是一到三年级不分班，以及有学校一到五年级不分班，只有六年级才分班。

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文冬吉打华小校长董荣山：率先实行不分班

“其实随着本校转型改革，本校在今年已率先实行一至三年级不分班，只有四至六年级照样分班。

一至三年级是初学阶段，再加上没有考试，所以不分班，从中也可以减轻学生求学的压力。我们也会为三年级做好升上四年级的准备，以便能适应全新的学习方式。

因为四年级的课程和低年级的课程有很大的不同，老师会给予学生辅助，以免学生进入四年级时无法适应。至于不分班的好处和坏处，我想不分班好处是成绩较好的学生可以协助进度缓慢的学生，坏处是老师可能无法兼顾后进生，如果有分班的话，老师能够集中给予后进生适当的教导，因材施教。”

文冬启文上午校校长颜梅珠：盼家长正面看待

“配合教育部的指示，本校明年除了一至三年级不分班，四到六年级也采取不分班制，这也是教育部所鼓励的。

我们每班都有调动一些学生，每一班的人数一样多，我们的班级名称也换了。从之前的K、M、P名称的班级，改用学校的校训，就是忠S，信A，勤T（SETIA，AMANAH，TEKUN）。

许多家长都非常担心和紧张孩子将会被调到那一班，我希望家长们能以正面的角度去看，教育部推行不分班的最大目的是要确保学生快乐学习，也避免校方和家长只注重成绩，只专注在精英班，忽略了后进生。一旦不分班，不同程度的学生们将在同一课室下学习，一起讨论功课，表达自己的看法和思维创作。”

另外，玻璃口华小与启文上午校一样，从一年级到六年级都不分班，班级名称也更改了，全校学生明年将在新的求学环境下上课。

加叻华小则是一到五年级不分班，只有六年级分班。

文冬家长陈天才：恐影响学生学习

“一年级到三年级因没有考试不分班，可是四到六年级不分班的话，恐怕影响学生的学习情况，尤其是六年级学生必须要适应全新的上课环境，所以更应分该班。我认为必须按步就班落实不分班，而不是各班级同步落实。

我与一些家长讨论全校不分班的问题时，大家也担心老师们安排调动学生时出现不公平和偏私，应该由家长或学生抽签决定就读那一班才适当，也公正。”

劳勿

劳勿家长张凤英：不想孩子有学习压力

“对于低年级组学生不分班，不考试的措施，我没有异议，最重要的是孩子能够在学校开心学习。

明年就读二年级的孩子听说没有考试，心情当然是兴奋的；作为母亲，我也希望孩子能够有个快乐的童年，轻松地完成3年的初级教育。

我不想年幼的孩子有学习压力，所以学生不考试我也不会反对，当然我会向他灌输，有朝一日也需要面对考试的思想。

如果学校有一些非统一式的小考试，我也会给予赞成，毕竟这可以协助老师和家长了解孩子们的学习进度，前提是这些考试是非竞争性考试。”

劳勿二年级学生外公吴福球：家长须监督作业

“一般上，在没有考试的压力之下学生会变得比较懒，所以老师和家长应该更严厉地监督孩子的学习。

老师在学校要确保学生注意听课，家长要花时间督促孩子做功课和温习，不能让他们有所怠慢，以为没有考试就不需要用功。

我会尽量和老师取得协调，得知外孙在学校里的学习态度。学生可以轻松学习，但是家长的监督不能松懈。”

劳勿新巴力华小校长莫碧英：有教无类不分班“过去教育部都有强调勿进行分班制，但是很多学校没有去给予执行。

今年教育局发出一至三年级不分班和不考试之后的指示之后，本校明年开始一至五年级都不会分班。

在有教无类的基础之下，教师们都得适应新的教学环境，确保所有的学生都受到相等的教育对待，一至三年级学生也不必面对考试的压力。”