欧足总开重磅罚单‧AC米兰将提上诉 “AC米兰对于欧足总球会财务控制机构仲裁法庭的裁决感到失望，并将向瑞士洛桑国际体育仲裁法庭提起上诉。”米兰发布公告称。

（罗马25日讯）意甲豪门AC米兰24日宣布，将就欧足总开出的重磅罚单向国际体育仲裁法庭提起上诉。

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“AC米兰对于欧足总球会财务控制机构仲裁法庭的裁决感到失望，并将向瑞士洛桑国际体育仲裁法庭提起上诉。”米兰发布公告称。

欧足总14日给AC米兰开出了自2014年财政公平法案启动以来的最大罚单之一，罚款1200万欧元（约5700万令吉），并且下两个赛季欧战报名人数限制从25人减为21人。如果2021年6月30日前还不能满足财政公平法案要求，AC米兰还将面临在欧战赛事中被彻底禁赛的处罚。

今年6月欧足总裁定AC米兰违反了球员转会和工资支出监管规定，禁止AC米兰参加欧洲联赛，之后AC米兰上诉至国际体育仲裁法庭，此案被发回欧足总重审。欧洲联赛13日最后一轮小组赛32强球队全部确定，但AC米兰惨遭淘汰。（新华社）