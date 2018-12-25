陈嵩杰·历史空白不是添添而已 上世纪的芦骨，是由雪兰莪皇室治理，它是盛产锡矿的重区，早在1856年，吉隆坡开埠功臣叶亚来未抵步芦骨奋斗之前，这里已是一个充满发展前景和生机，因锡矿而旺盛的市镇。

上世纪的芦骨，是由雪兰莪皇室治理，它是盛产锡矿的重区，早在1856年，吉隆坡开埠功臣叶亚来未抵步芦骨奋斗之前，这里已是一个充满发展前景和生机，因锡矿而旺盛的市镇。

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《花城》社区报最近报道，芦骨博物馆应注入华裔先贤，尤其是叶亚来的史迹，让馆藏的资料更多元化，忠实反映当年这里还是蛮荒森林的拓荒史实。

要深层了解芦骨这片经历风风雨雨的矿产重区，曾发生过的统治者与矿民，因税收而闹过的矛盾和战乱、以及有过的荣景，它一度被形容为雪兰莪统治范围内，最繁荣和有社会秩序的地区。

先有芦骨留下的发展基础，才有日后英殖民开伐的波德申；芦骨博物馆是研究地方史的基地，前文说明它是馆藏丰富的博物馆；如今问题被挑出来了，华裔开荒史的部份严重欠缺。

多年前，芦骨博物馆获赠吉隆坡华研中心一套与叶亚来有关的开荒史资料，我与时任的一位巫裔助理馆长交流，后者看了这套有图文的资料，也知道有来头，奈何只有华文解说，没有国英文对照。

在政党领袖安排下，我出席一项波德申华团对话会；我提出华团或政党应出资找专人提供翻译服务，让华研的心血不至于白费；政党费劲安排华团领袖参与推动文史活动的会议，后续如何，不用我说，最后是不了了之。

这回在朝的新政领袖也意识到芦骨博物馆的存在，患上先天“营养”不足的毛病，更考量到中国游客涌入的情义结，而疾呼须注入更多华裔史料的元素。

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芙蓉这厢最近也有在朝议员，乐意重新振顿市区老街区的存在价值，也计划推动沉香区新春的氛围，也包含地方史和人文精神层面的内涵。

这里却想提一个醒，历史文化的保存和发扬的工作，不能只停留在门面的功夫，只求一时的效果和表面的观感，少了历史的深度和真相的探索，这个争取官方认同先贤的付出和贡献，以及引起民间共鸣的道路上，绝对跑不远。

月前曾应吉隆坡文史学者陈亚才的邀请，为多位热爱文史的同道导览芦骨时，曾针对博物馆的两三张珍贵历史照，进行深入的探讨。

其中一张相信是清末拍摄的老照片，也是我认为最具历史价值的一张，足以反映芦骨百年前已是一个商机兴旺的市镇；但为了再三求证照片的背景确实是在芦骨拍摄，我询问了馆长、地方上老前辈、对照档案资料，才得出一个初步的结论。

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要充实历史内容，添加有价值和可靠的资料，不能说说而已，翻覆搜寻资料，以及实事求是的田野调查工作，需要研究经费和脚踏实地的调研功夫。