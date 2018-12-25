陈佩敏·祝福 “我报给你们大喜的信息，是关乎万民的；因今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督。

“我报给你们大喜的信息，是关乎万民的；因今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督。

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你们要看见一个婴孩，抱着布，卧在马槽里，那就是记号了。”这是佳音队的“天使”，到每一家报佳音时必读的经文信息。

打从去年开始，我加入教会的报佳音活动，没想到仅是第二次的经验，就担任队长，责任大，但也学习很多，感触深。

报佳音在我的印象里，就是穿着白衣、黑裤或裙，如同天使般沿户报告耶稣诞生的消息，直到今年我深切体会：程序虽简单，但从吉打手、铃鼓、读经或献唱的“天使”，都需经过练习与彩排，送上真诚的祝福意义深远。

圣诞节是一个温馨及祝福满溢的佳节，而耶稣降生正是爱的记号；从商场设计布置，至商家推出各式各样的佳节精美商品，我喜欢在这佳节送礼给朋友，因看得开心、买得开心、送得开心、收得开心。

礼轻情意重，礼物仅是一个促进关系，联系交流的桥梁，里头的感恩与祝福更为重要。

也不知从何时开始，采访部在圣诞月里举行交换礼物活动，从一开始的自由抽礼物，到指定对象及礼物，再到今年升级版，以代号暗语的模式交换礼物，增加神秘感，志在乐融融；无疑，有礼物收的那天心情特别愉快。

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同事问我，为何圣诞节设有交换礼物环节？老实说，我并不知道换礼物的起源，但我视它为交换祝福的含义；而圣诞节却是万民接获“礼物”的日子，因耶稣降世就是上帝赐下最棒的礼物了。

今年的我可说是收获丰盛的一年，获上帝带领与恩典，于是我将这份感恩化为礼物，赠送给挚友及他们的小孩，让他们获祝福，被幸福洋溢的气氛围绕。

“在至高之处荣耀归于上帝，在地上平安归于祂所喜悦的人！”愿上帝的爱与大家同在，圣诞蒙恩。

送上祝福。