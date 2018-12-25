龙国强促政府未雨绸缪·设基金会提升乐龄福利 芙蓉乐龄公会永久名誉主席龙国强建议，森州政府应仿效雪州成立乐龄基金会，来推动乐龄活动及提升乐龄福利，以为2035年大马成为老人国的考验未雨绸缪。

谢琪清（左三起）移交1万令吉支票给林魁星；左一起为筹委会主席余再安和龙国强。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉24日讯）芙蓉乐龄公会永久名誉主席龙国强建议，森州政府应仿效雪州成立乐龄基金会，来推动乐龄活动及提升乐龄福利，以为2035年大马成为老人国的考验未雨绸缪。

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“我国乐龄人数人口增长是一个不争的事实，如今我国有300多万名乐龄人士，占了我国人口约10%；而2035年后，乐龄人士料会增至560多万人，占人口约15%，因此我希望罗白州议员周世扬能伸出一臂之力。”

应争取拨款推动乐龄活动

龙国强认为，乐龄人士是富有经验的一群，他们经历人生的高低起伏，成为后辈的学习榜样，因此，国州议员应极力向政府争取拨款，让乐龄组织有更多经费推动乐龄活动。

他说，目前有逾百人的芙蓉乐龄公会，虽然在筹募建设会所经费，但过年过节仍举行会员交流活动，晚上也常齐聚一堂唱卡拉OK，成为歌友有益身心的平台。

他是日前在芙蓉乐龄公会庆祝18周年纪念暨举办一曲定江山卡拉OK歌唱赛仪式上，如此指出。出席者尚有万茂州议员叶耀荣和罗白州议员周世扬。

周年宴筵开50席

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大会筵开50席，获得森州各地乐龄公会理事及代表出席，他们也联手提呈备忘录给森州政府，由森州行政议员陈丽群代表接领；开幕嘉宾谢琪清也以亚沙国会选区款项，拨出1万令吉给该公会。

李淑芬：长者不应被嫌弃

森州乐龄行动理事会主席李淑芬指出，乐龄人士不该被形容为跟不上时代的一群，更不应遭社会嫌弃及忽略；反之，乐龄人士是推动社会发展的巨轮，为国家作出贡献及立下汗马功劳，应作为年轻人的范本。

“森州于2009年仅有16个乐龄组织，但在今年则增至35个，同时获得州政府制度化拨款来感激乐龄人士对国家的贡献。”

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她提醒各乐龄组织每年务必更新及呈交报告，免得执照遭吊销。

谢琪清：感谢林魁星支持行动党谢琪清开幕时表露少有的感性面，他大谈14年前，自己还未担任州议员时，获得大会主席林魁星伸出援手，提供资源协助，同时每年风雨不改支持行动党的购票晚宴，默默支持行动党，因此他非常感激对方。

他指出，509希盟执政后，他常受邀出席各类晚宴，数个月来接收的水果礼篮超越了过往10年担任反对党的数量，也结交了许多新朋友。

他也幽默说，60岁以上的乐龄人士不应认老，因为这比起93岁的首相算什么？可是，乐龄人士务必确保人生过得精彩与充实，并成为年轻人的指引明灯。

陈丽群“秀”中文送祝福

受英文教育的陈丽群，藉此平台大“秀”中文，还孜孜不倦请教“谷歌”了解冬至的意义，送上祝福。

她向大会建议，明年也邀请巫印裔一起欢庆冬至，让友族也能了解中华节庆。