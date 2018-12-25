积极推动社区福利工作·朱建华：给福音堂赞！ 森州行政议员朱建华指出，芦骨福音堂多年来在芦骨社区进行的关怀活动，让不少弱势群体受惠，其团队对社区的贡献，也是大家有目共睹。

邱德友（左）带领朱建华（中）参观芦骨福音堂，以了解福音堂这些年来，在社区上推动的各种福利关怀工作。（图：星洲日报）

（森美兰．芦骨24日讯）芦骨福音堂，给您10个赞！

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森州行政议员朱建华指出，芦骨福音堂多年来在芦骨社区进行的关怀活动，让不少弱势群体受惠，其团队对社区的贡献，也是大家有目共睹。

因此，他赞扬芦骨福音堂多年来的付出，以及在社区培育出一批愿意投身社区关怀服务的新生代，让这种服务精神，灌输给予下一代。

“社区是需要这种的正能量存在，才能让整个社区充满和谐，人民也感受社会的关怀。”

盼续秉持创办初衷

朱建华也希望芦骨福音堂能够继续秉持创办的初衷，继续在社会上推动福利工作，让每个弱势群体都能获得关注。

朱建华是于昨晚为芦骨福音堂社区关怀中心主办“第三届福满冬至圣诞乐”慈善义卖会主持开幕时，这样表示。

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也是芦骨州议员的朱建华说，芦骨福音堂除了连续3年主办慈善义卖会，也推动多个教育及有益身心的活动，带动社区的活跃。

但他体谅在推动任何活动上，难免会缺乏资金，因此，他也布拨出2000令吉，鼓励芦骨福音堂筹备更多有益青年及社区关怀的活动。

朱建华（后排左四）与爱心教育计划的受惠者合影；后排左为邱德友。（图：星洲日报）

邱德友：资金不足最大考验

芦骨福音堂负责人邱德友指出，福音堂的宗旨是，只要社会上有需要帮助的人，该堂都会给予扶持，尽力协助。

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他提到，芦骨福音堂这几年走来不易，在推动工作上也面临许多障碍及挑战，尤其是面临资金来源不足，更是最大的考验。

但他强调，再穷也不能穷教育，虽然整个过程走来不易，但在推动“爱心教育”计划下，培养了不少学生都成功考获好成绩，证明了这条道路走得正确。

此外，他说，福音堂也积极培养学生的自信，包括在义卖会上的各项筹备工作，75%是由学生独立进行。

他认为，这些小孩都是国家未来栋梁，大家都有责任尽一份力，将小孩栽培成才。

芦骨福音堂的慈善义卖会，由一批青年筹备而成，让青年从中学习团队的工作。（图：星洲日报）

盼筹50万助学金及活动金

在昨晚的活动上，芦骨福音堂也希望筹募2019年贫寒生助学基金及福音堂的活动基金，预计需要筹募50万令吉。

为了筹备这项活动，其团体也准备了芦骨道地的美食进行义卖，此外，现场也有精美的圣诞装饰、圣诞幸运抽奖、亲子游戏及精彩的节目表演，让民众在做慈善之余，也能感受浓浓的圣诞气氛。