“奔向新气象”竞跑·起点终点改至梅江会馆 将于12月30日（周日）举办的“奔向新气象”（Temiang Discovery Run）竞跑，起跑点及终点将改至森美兰梅江五属会馆，参与者敬请留意。

“奔向新气象”起跑点和终点，将改至森梅江五属会馆，主办单位促请参与者留意；左起为吴振棠、李汉信、许开荣、孔令年、吴金财、叶成坚、张秀莱、龙文雄及叶贤伟。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉24日讯）将于12月30日（周日）举办的“奔向新气象”（Temiang Discovery Run）竞跑，起跑点及终点将改至森美兰梅江五属会馆，参与者敬请留意。

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活动是由沉香州议员吴金财服务中心主办，芙蓉市议会、森美兰梅江五属会馆青年团、森美兰广东会馆青年团、邓普乐捷兔会、森州骑马体育会及欢乐跑步会联办。

吴金财：500人参与人数达标

吴金财指出，为了避免影响商家做生意，以及方便布置工作，活动起跑点及终点，将从林木街改至森梅江五属会馆。

他说，活动已达目标，在一个月半的时间内，吸引500人参与，为了推广沉香景点，队伍将途径芙蓉沉香蜈蚣山天师宫、沉香九龙宫、美食中心及甘榜武吉沉香等，长达10公里，路途设有饮料站及3个关卡。

活动仍接受报名

他补充，活动报到时间为早上6时，并于早上7时准时开始，他呼吁已报名者准时报到，参与者可从周三（26日）开始，到森梅江五属会馆领取T恤，活动仍接受报名，有意者可向有关单位询问。

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他说，比赛为4人一组，每组报名费为100令吉，所有完成终点的参赛者，可获一面奖牌，前5名得主可获200令吉及礼篮，第六至十五名可获100令吉及礼篮，第十六至二十五名可获礼篮。

出席者有邓普乐捷兔会李汉信、森州骑马体育会许开荣、总策划孔令年、欢乐跑步会张秀莱、森广东会馆青年团团长龙文雄、吴金财助理吴振棠、叶成坚及叶贤伟。