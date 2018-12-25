文冬年货上市了．商贩力拼猪年业绩 文冬一些商贩在冬至前夕便提早把各种红彤彤的新春装饰品高挂在店前，还有应节的美丽花卉。走在街上也闻到一阵阵的腊肠香，提醒人们新春的脚步已近，商家们皆期望能催谷新年的买气。

腊肠飘香，提醒大家新春的跫音已近。

（彭亨．文冬24日讯）华人农历新年各种应节年货已抢先在圣诞节前上市，商贩们都努力在拼猪年新春业绩。

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文冬一些商贩在冬至前夕便提早把各种红彤彤的新春装饰品高挂在店前，还有应节的美丽花卉。走在街上也闻到一阵阵的腊肠香，提醒人们新春的脚步已近，商家们皆期望能催谷新年的买气。

林佩希：猪年装饰品喜洋洋文冬新泰贸易神料店东主林佩希早在两星期已在商店前摆卖各种新春摆饰，计有精致可爱的猪年装饰品，还有红红的灯笼，也为街道增添了一份喜气洋洋的气息。

各种新春装饰价格与去年一样没有调整，由于款式精美，吸引了人们纷纷选购，她表示，至今已卖了不少新春装饰品，可见新春商品上市已见热潮。

各种应节的年花已上市。

梁伊凌：年花价格平稳

另外，文冬周日早市集花贩梁伊凌表示，她是在冬至后便开始售卖年花，由于2019年的农历新年落在2月初，大约只有一个多月的时间，所以必须要尽快把年花推出市场进行销售，否则就太迟了。

“今年的年花市场比预期中的反应好，有不少人已开始选购年货，购买年花取个好意兆，比如金钱树、猪笼草、竹报平安和万紫千红等，都是人们喜爱的热门年花。”

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她也说，虽然面对经济不景气，但是新的一年到来，大家都希望有新的开始，因此都会选购一些年花转运，而且各种年花的价格保持平稳没有调涨。

谢汉兴：腊肠销量不错

和源的谢汉兴也说，该店也是在冬至前一天开始售卖腊味，之前已有很多老顾客不断询问何时开始卖腊肠，才短短几天已卖了不少，销量很不错。

他表示，永洲腊肠和润肠每公斤98令吉，北风腊肠每公斤则48令吉，至于腊鸭腿每只8令吉至9令吉，另外也有鹅肝肠，蚝干肠等等，价格与去年一样。

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只有农历新年到来才能品尝到味道上佳的腊味，一年才一次，因此许多民众都忍不住先尝为快。

林佩希：猪年新春装饰品在热卖中。