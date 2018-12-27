“一带一路”催生中国留学热 “中国高教（大学教育）的开放，也是中国高教发展的信心体现，其中说明了我们（中国的高教）不怕被比较，更不怕竞争！”

莫泽林（右）与赵坤期待马中双方的交流与合作，可吸引更多马来西亚学生到北京理工大学留学。背景中的各国国旗是该大学留学生国家国旗。

“中国高教（大学教育）的开放，也是中国高教发展的信心体现，其中说明了我们（中国的高教）不怕被比较，更不怕竞争！”

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北京理工大学留学生中心副主任赵坤接受星洲日报访问时说出以上之言，展现了中国高教的发展情况，以及大学对本身办学水平的信心。

主要负责海外招生工作的赵坤强调，办教育不能封闭，否则就无法突破，也难以取得实质性的进步，因此在招收国际学生方面，一切的处理方式都做到透明化，欢迎国际学生及家长来大学参观，把大学的真实情况、实力及面貌，赤裸裸的展现在世界人民眼前。

他说，中国大部份大学在招收外国学生方面都有自主权，以北京理工大学为例，大学在招收国际生方面就有长短期的规化，如订下了招收占全校学生10%国际本科生比率，而且在奖助学金等方面都有着大学本身的财政预算，目的是协助到中国留学的国际学生。

目前该大学有在校学生2万6000名，其中留学生有2400名，来自140个国家，而就目前的情况而言，大学在招收国际生的状况是没有盈利可言的，但这笔投资，站在大学或政府的角度则是必要的投资。

他说，大学招收国际学生有几项主要因素，即大学的国际化发展目标，大学的多元化发展、科研及学术上的合作与发展，还有就是配合国家的策略。

“从配合国家政策的发展方面，如近年来中国政府大力推动一带一路，我们的大学就加大了力度，招收来自世界各国的留学生，包括东南亚、南亚、中东非及中东欧国家的学生，这有助于协助国家培育对中国有真实认识的国际人才。”

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校长们对于使用科技进行化学实验的先进教学系统深感兴趣。

鼓励留学生走出校园，真实的去认识中国

他说，中国的大学在培育国际学生方面，最主要的目标有两方面，第一是传授知识，第二就是让这些留学生熟悉中国，深入认识中国，进而在未来成为宣传中国的使者，也期盼这些学生在未来成为中国在国际经贸、政治及文化等领域上成为中国政府可善用的人才资源。

“我们在培育学生方面认为，本科学士学位只是某个学科领域的普及知识水平，若要达到专业水准，学生应达研究生甚至是博士生的水平，但若从文化交流角度来看，我们是非常鼓励留学生走出校园，去真实的认识及了解中国，甚至于利用求学的机会建立人脉，这才是未来事业发展的保障。”

谈到北京理工大学的发展规划，他说，简单的可分为4个方面，第一是引进国际生与输出内地生（中国学生）、第二是输出与引进优质的教学人才、第三是科研的国际合作，以及第四是企业与大学的研发项目。

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他说，在第一项发展方面，所谓的国际交流计划是双向的，即一方面招收国际学生，另一方面是把内地生送出去，送到各国大学留学或进行短期学习交流，这有助于大学的国际化发展，包括学术水平的引进与提升，还有就是培养“全球视野”学生。

“第二项是引进国外的教育人才，同时把内地的教职员送到国外学习，达到教学交流与培训的目的。第三是与国际企业或大学进行科研合作项目，协助大学培训各专业领域人才，第四项则是与著名企业合作，研发创新项目。”

他说，留学生计划来中国留学前应做好准备，包括了解自己的兴趣或要学习的专业，深入了解要就读大学的实力，以及要对中国的生活情况有基本了解，而不是来旅游或享受。”

赵坤提到，到北京理工大学报读数理科的马来西亚学生在上本科第一年时，都不会被编入与内地学生一起上课，原因是马来西亚及其他国家留学生，普遍上在数理方面的水准，与内地学生存在一段差距。

“我们不是歧视国外留学生，反之是在协助他们，以便通过第一年编班学习的方式，让他们在一年的时间赶上内地学生的数理科水平。”

北京理工大学留学生中心的职员带领来自各国的留学生熟悉校园环境。

北京理工大学的其中一栋学生宿舍，整洁美观。

【留学中国的基本条件】

●申请中国高等院校就读者，需具备12年的中小学教育或高中学历证书。

●大马学生可用高中统考文凭、STPM或A Level水平证书申请。

●持SPM资格学生可申请报读中国高校的预考班（视个别高校有没有开班）。

●一些中国大学也会考虑以SPM成绩，再通过入学考及面试等方式录取SPM优异生。（视个别大学政策而定）

●申请者需具备汉语的听、读、写及说的能力，海外学生一般需参加中国政府的“汉语水平考试”（HSK），并需考获规定的汉语考试级别。

●持有独中高中统考文凭者，可免考“汉语水平考试”。

【申请中国大学管道】

1.各别直接向大学申请

2.通过马来西亚留华同学会

3.通过董总推荐

4.通过中学或学院院校推荐或保送

5.通过留学中介机构

中国教育随经济高速发展

取得长足的进步

中国近几年的教育水平，教学环境，设备与师资都不断往国际水平提升，同时中国政府及多所大学也扩大招收国际学生的规模，以致来自全国各地的人士不只前来学习中文与中华文化，更多的是以学习专业为目的。在面对各国精英的竞争下，马来西亚留学中国的学生又有甚么优势呢？

中国教育学会副会长张志敏说，马来西亚学生进入中国市场具备语言优势，尤其是华校学生。

张志敏接受星洲日报专访时说，中国改革开放40年，无论是整体经济和社会，还是教育品质都发生了大变化，使该国的留学生人数不断攀升，年龄层也从大学生逐渐扩大至高中生。

他说，随着中国在国际间的影响力逐渐攀升，世界各国开始想要了解中国，尤其该国举办了奥运和世博等多项国际项目后，更多人想要到当地了解中华文化与学习中文。

虽然大马目前并非中国留学生的主要市场，但是大马学生到中国留学或进入中国市场时，具备了语言优势。

“尤其是在大马接受华文教育学生，他们的中文听说读写都没有问题，很容易接受并融入中国文化，再加上英语能力好，发展空间很大。”

他说，中国政府提出一带一路倡议后，更多沿线国家的年轻人希望能从中受惠并实现自我成长，所以有更多人前来留学。

“这促使更多国际与多元文化的交流，同时也让中华文化被更多族群所理解，我们乐见这种情况，因为中国的改革开放也得益于全球化，如今中国取得成果，我们希望能与其他国家共同发展。”

随着资讯媒介的发展，相信各国人士对中国高等教育的观念，不会停留在过去相较封闭与落后的印象，而事实上，中国高教学费相对低廉、生活品质与社会治安好，再加上大学国际排名连年攀升，这些都成为吸引全球留学生强而有力的因素。

中国的工业、科技与教育都随着人工智能时代的来临而出现变化，高等学府不仅出现了许多与人工智能相关的新兴专业，各个科系在培养未来人才时，也更关注人工智能素养。

“我们也给予学生创业基金与机会，中国最大的订餐平台‘饿了么’等著名的手机应用程式与服务，都是大学生创业的。”

张志敏说，中国的基础教育与高等教育在改革开放的40年间，随着经济的高速发展取得了长足的进步。

培养学生的核心素养

张志敏说，偏重考试制度是教育改革的必经之路，然而以考试为单一目标的教学方式，将使学生缺乏面对未来社会需求的素质。

一个国家的教育，不仅要面向现实社会需要，还要考虑到国际发展的变化，因此，中国改革开放40年，其教育经历了3个主要改革阶段。

他表示，第一阶段是以知识为教学主体与目标，让学生透过考试进入大学，然而这种“分数面前，人人平等”的机制，虽然局部解决了中国的教育问题，学生却缺乏面对未来变化的能力。

“这机制非常功利，却是个必经阶段，因为中国人多，高教资源少，进入高教的途径只有考试，但是透过考试评价的，只是谁记忆知识的能力强。

“我们发现这些知识，绝大部份是前人对社会和自然认识的结晶，而我们培养的人是要面对未来的。光靠过去的知识去应对无穷变化的未来，显然行不通。”

他说，基于此，中国教育开始朝三维目标启动课程改革，即第一维度“知识与方法”，让学生知道获取知识的方法，第二维度“过程与方法”，让学生知道如何发现知识、理解知识并掌握知识。

“第三维度是情感、态度、价值观。任何的知识需在了解的过程中，加入自己的认知、形成自己的想法、产生自己的体悟，也就是所谓的高阶思维。

“这是俗话说的见仁见智。每个人因生活体验不同，对知识的理解也不同，所以最可贵的是有自己的看法，能从知识进行联想、独立思考、逻辑推演，不再只是我知道了哪些知识。”

中国的教改在5年前进入新的阶段，即培养学生的核心素养，并根据各学科素养重新编写高中13门学科的课程内容。

北京八一中学的学生上学一景。

我们要培养学生的自学能力

张志敏说，教育改革的成败关键是教师，而引领教师的关键是校长；后者必须提供平台，鼓励教师根据政府制定的课程，进行校本化处理，同时也应研究学生情况，制定多元化教学与评鉴方式。政府规定的课程内容就如原材料，教师必须根据学校与学生的特点进行二次加工，并探索多样化的教学模式。

“课改就是改课，教学方式一定要改。传统的方式是灌输、传授，教师是主体，学生是被动，现在必须探讨多样化教学，如传授式、讨论式、分享式及反转式等。”

他也说，学习不是从上课才开始，而是在正式上课前就开始了，所以鼓励教师制定引导学生学习的教案，以便学生在教师教导知识之前，可以先自行解决相关知识的基本与背景问题。

“我们要培养学生的自学能力，过去我们研究教材，但是现在不只要研究教材，更要研究学生的情况及制定导学案。他们可以根据教师的引导，透过上网、请教他人解决即将要学习的知识的基本问题，上课时才与教师研究知识的难点、重点。”

他也鼓励教师从教学问题中提炼科研课题，即若每一批学生都在同样的单元出现同样的错误或问题时，教师就必须进行科研，研究自己的教学是否出了问题。

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