伊党总秘书发文告·祝福国人圣诞快乐 达基尤丁今日发文告认为，伊斯兰允许不同的意见。

伊斯兰党总秘书达基尤丁。

（雪兰莪·八打灵再也25日讯）伊斯兰党总秘书达基尤丁，今日发文告祝贺国人圣诞快乐，与伊党青年团立场相悖，因为伊青团长莫哈末卡里尔，即伊党主席哈迪阿旺儿子早前声称，穆斯林欢庆圣诞节违反教义。

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达基尤丁今日发文告认为，伊斯兰允许不同的意见。

“我在马大法律学院，有许多非穆斯林同学，至今仍然保持友好关系，就像一家人，经常保持联系或一起相聚。”

因此，他在文告中祝贺国人圣诞快乐，“祝福大家在我们深爱的大马国度里，平安和谐”。

伊青团长莫哈末卡里尔在早前却认为，穆斯林参与圣诞节喜庆活动，被视为对西方基督宗教的认可。

“圣诞节有着违背伊斯兰教义的‘崇拜’（syirik）元素。他们声称上帝有个孩子，这与我们穆斯林的信仰背道而驰。”

“他们用这种元素庆祝圣诞节，并声称尔撒先知（耶稣）是神的儿子”。

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尽管如此，首相敦马哈迪与柔佛苏丹王室等穆斯林领袖名人，纷纷透过社交媒体，向所有大马人献上圣诞祝福。