画友筹组“城市速写协会”·彩绘老街景留昔影 数名筹备成立昔加末“城市速写协会”的画画爱好者今早在昔市旧街进行“彩绘街景老店”热身活动时，获得市民驻足旁观和加油打气，有者甚至当场拍摄画者的水彩作品留念。

一群画画爱好者展示昔市街头写生作品和半成品，站者左起为郭绍鹏、黄宝蓉、罗楯迪和林恩希；坐者为莫哈末玛查鲁汀。（图：星洲日报）

（柔佛．昔加末24日讯）数名筹备成立昔加末“城市速写协会”的画画爱好者今早在昔市旧街进行“彩绘街景老店”热身活动时，获得市民驻足旁观和加油打气，有者甚至当场拍摄画者的水彩作品留念。

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今早9时许，数名画画爱好者来到昔市亚旺街和东姑阿末街交界处十字路口一角店楼走廊，摆好座位后就对着斜对面的一排店屋作画，由于鲜有画画爱好者在昔市取景作画，因此路过者对此景大感好奇。

郭绍鹏：昔市文化风气待推广



郭绍鹏以昔市亚旺街这排店屋为景，完成这幅作品。（图：星洲日报）

其中一位作画者是来自槟城的国际水彩画家郭绍鹏，他此次是在昔加末主持一连三天的水彩营后，特在活动结束后于今早陪同数名画画爱好者前往昔市旧区作画。

他表示，此次是第二度前来昔加末授课，他觉得相对比其他的城镇，昔市生活节奏较为悠闲缓慢，而画画艺术的文化风气，仍有很大的提升空间。

他说，很多画画爱好者常在国内城填街边写生，反观昔市鲜少出现这种场景，因此他们今早在昔市作画时，吸引很多人的好奇眼光。

他表示，他鼓励昔市画画爱好者成立“城市速写协会”，定期在昔市各地举办街头写生，以推广昔加末画艺风气和水平。

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盼昔设速写协会

他说，目前已注册成立该协会的地区依序是砂拉越、怡保、槟城、吉隆坡和柔佛，他希望昔市速写协会能够尽速成立起来。



郭绍鹏的“昔市老街店屋”水彩作品。（图：星洲日报）

莫哈末玛查鲁汀：提升青少年人文素养



漫书家兼补习老师的莫哈末玛查鲁汀表示，他以前经过昔市旧区时曾经泛起写生的念头，只是缺少推动力和怯胆而无法成行，今早终于和一班志同道合的画友在街边写生。

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他表示，今早很多市民驻足欣赏他们作画，有者拿起相机拍摄他们作画的神情，他对市民反应感到兴奋，让他更期待下一次的街头写生。

他说，成立昔加末城市速写协会是一项很合时宜的计划，除了可以提升昔市画艺风气水平，更能让各龄层人士特别是青少年的人文素养，远离生活上的不良的习惯。

画画老师罗楯迪表示，昔市各地画画班学生在街头写生的次数不多，而且都是以小规模的形式举行，若能在筹组中的昔市城市速写协会的号召下，以更有组织性和更庞大的阵容在街头写生，相信更能产生更大的效应。

他希望参与城市速写活动不分年龄和种族，以便把画艺推广到社会每个角落。

黄宝蓉：准备每周街头作画



画画老师黄宝蓉表示，在郭绍鹏热心的推动之下，她和昔市一群画画爱好者号召有意者参加昔市城市速写协会，并准备每周在各条街头作画，把昔市打造成一个更有画艺气息的城镇。

她表示希望通过画友的涂绘之下，能把昔加末的美丽，一笔一笔的勾画出来。

她相信昔市坊间有很多画艺爱好者，由于没有缺少机会和推动力，以致疏于执笔作画，希望通过城市速写协会，能够影响他们再度执笔，一起推动昔市画艺文化。

盼吸引更多巫印裔参与

她希望通过今早一起作画的巫裔学生莫哈末玛查鲁汀的协助，能够吸引更多巫裔和印裔同胞参与其盛。

罗楯迪∶希望各界不分年龄和种族参与城市速写活动，以便把画艺风气推广到昔市每个角落。（图：星洲日报）

一群画画爱好者在昔市街头写生。（图：星洲日报）

一名民众到场观看林恩希（右）作画。（图：星洲日报）