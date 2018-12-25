森华堂冬至活动不一样·三大族齐聚搓汤圆 三大种族齐聚一堂搓汤圆庆冬至，今年森美兰中华大会堂的冬至活动不一样！

友族同胞与森华堂理事一起进行搓汤圆比赛，场面欢愉。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉24日讯）三大种族齐聚一堂搓汤圆庆冬至，今年森美兰中华大会堂的冬至活动不一样！

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配合冬至的来临，森华堂一如往年举办冬至活动，今年华堂为促进种族和谐及传扬华人文化习俗，特邀请了巫裔及印裔参与，大家齐搓汤圆比赛，彰显我国多元种族融洽和谐的一面。

“冬至联欢夜”是于昨晚在森华堂礼堂举行，也是配合森州政府的卓越妇女授权中心（PH GEM）共同举办，大会除了准备许多华人美食，也精心准备了马来糕点及印裔的姆鲁咕饼（Muruku）等，各族在同一屋檐下庆祝冬至，场面温馨。

有的友族还携带孩子参与，期间主办单位也向友族解说冬至的典故，虽说冬至是中华传统佳节，但各族同欢共庆，互相了解不同的文化，值得表扬及传扬。

冬至吃汤圆是传统习俗，为了让友族对冬至及搓汤圆有更深层的了解，大会也邀请与会的友族参与搓汤圆比赛，让场面热闹不已。

图为参与搓汤圆比赛的嘉宾展示成果；左二是森华堂总务蔡宛亲；左四起为顾问刘志文、陈永明、妇女组主席张晏瑂及陈丽群。（图：星洲日报）

陈丽群：邀友族参与促进和谐

森州行政议员陈丽群致开幕词时说，森州政府在州财政预算案中，拨出160万令吉充作举办妇女活动，设立卓越妇女授权中心，在州内积极推广妇女活动，让妇女也活跃于社会，甚至参与国家发展。

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她指出，新政府接手逾7个月，这段期间也备受指责，在落实政策方面，新政府积极表现，因为不希望只是说说而已，她呼吁人民给予新政府时间。

她也鼓励森华堂将来举办活动，多邀请友族参与，促进国家更加和谐，尤其是卓越妇女授权中心，更应扮演角色，为国家创造更好的明天。

森华堂主席陈永明受询时说，以往除了新春团拜，其他活动都鲜少获得友族参与，他认为，今后应积极邀请友族参与，使人民可以在更和谐的社会生活。

以糯米粉砌成的公仔汤圆，可爱的造型相当吸睛。 （图：香港明报）