温财达 ·你要如何过圣诞节？ “平安夜，圣善夜，万暗中，光华射，照着圣母也照着圣婴……”

“平安夜，圣善夜，万暗中，光华射，照着圣母也照着圣婴……”

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我喜欢聆听悦耳动听又神圣平安的圣诞歌。

我喜欢圣诞节传扬福音、雪中送炭，分派礼物、报佳音和聚餐那种充满圣爱和喜乐的气氛。

我喜欢静静观赏布置得花花绿绿、闪闪亮亮的圣诞树，就像观赏夜空的灿烂星光。

自从中学接触到基督教，我对圣诞节的喜欢随着年龄，一直在沉淀、反思和蜕变。

总觉得，圣诞节一再提醒我，施比受更为有福，就像耶稣基督，道成肉身，舍弃天上荣华，降成最卑微穷人，生在最卑微的马槽里，完全的舍己，把自己变成了爱的礼物，赐给我们。

我在学习祂完全舍己的榜样。越老，就越觉得难能可贵。

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许多人不曾去教会里庆祝圣诞节，我倒觉得你需要给自己机会，去基督教会里里观摩，去体会不一样的圣诞，让自己过一个特别温馨平安、特别有意义的圣诞节。

许多人误会圣诞节是华人基督徒过年，其实我们只是庆祝耶稣的降生，我们不是洋人，我们只庆祝农历新年。

如果你觉得无法去到教会，那么可以尝试开放自己的家，让教会的报佳音队伍来到你的府上，给你带来几首圣诞歌唱、讲道、分派礼物，也算是别致的庆祝方式。

你不能不知道：耶稣降生的目的，为要把世人从罪恶里拯救出来。祂是真光，照亮一切的黑暗。如果你活在黑暗的罪恶里，痛苦挣扎，那么，让光来医治照明你的生命吧。

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第一个圣诞夜，天使向贫苦的牧羊人歌唱：“在至高之处，荣耀归于上帝，在地上，平安归于祂所喜悦的人。”

趁此圣诞，让我们反思：你的生活，你过圣诞的方式，有没有荣耀上帝？有没有内在的平安？你要献上什么礼物，给有需要的人，以荣神益人？

圣诞快乐！