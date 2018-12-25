平安夜隆市大规模取缔开348张交通罚单 圣诞节前夕的平安夜，市警交警组在一项大规模取缔行动中，向违例的摩哆车骑士总共发出348张交通罚单，另有5名涉嫌醉酒驾驶的司机也被逮捕，并于今早被提控上法庭。

（吉隆坡26日讯）圣诞节前夕的平安夜，市警交警组在一项大规模取缔行动中，向违例的摩哆车骑士总共发出348张交通罚单，另有5名涉嫌醉酒驾驶的司机也被逮捕，并于今早被提控上法庭。

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市警交通调查及执法组主任祖基菲里助理总监说，由58名交警及4名陆路交通局官员组成的执法大队，于平安夜午夜11时至次日凌晨4时30分，兵分3路，在孟沙路、彭亨路及云顶吉冷路展开设路障检举行动。

他说，警方向摩哆车骑士发出的348张罚单，主要罪行为无执照驾驶、车牌不符合规格、驾驶执照逾期、没有倒后镜、路税逾期以及其它罪行如没有挂“P”或“L”牌、没有系绑头盔带、排气管发出嘈音及没有挂车牌等。

他说，警方在取缔醉酒司机行动中，检查了14人，其中5人被捕。

“被捕者中，3人是酒精检查不能过关，另外 2人因拒绝接受酒精检查，前者将在1987年陆路交通法令45（a）条文下被控，后者则在同项法令45（c）条文下受对付”。