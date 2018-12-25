非法垃圾场起火飘灰烬．闻化学味居民不适 疑是非法垃圾土埋场的土地，数天前起火后频频冒出浓烟，空气中不断飘出灰烬，令周围居民及业者甚感不适。

据受访者指出，这个地区经常有罗里载送类似工业废料等垃圾出入，填满整片土地。（图：星洲日报）

（柔佛．新山24日讯）疑是非法垃圾土埋场的土地，数天前起火后频频冒出浓烟，空气中不断飘出灰烬，令周围居民及业者甚感不适。

广告

须戴口罩工作

受访者指出，该处自起火后不断散发出带有化学成份的臭味，空气中也不断飘出灰烬，直接影响当地居民及业者的健康状况，有者甚至已感到眼睛及鼻子不适，难以呼吸，必须戴上口罩工作。

星洲日报《大柔佛》社区报接获读者杨先生投诉，位于新甘拔士花园的新甘拔士道（Persiaran Kempas Baru）及鲁拉7路（Jalan Lurah7）路口交界处，一片空地近日开始冒出浓烟，土地上填满堆积如山的废料。

他说，火势是于5天前开始燃起，随后一发不可收拾，每当行驶途经该处时，都能看见浓烟升空，情况骇人。

他表示，甘拔士工业区内有不少回收工商也经常焚烧垃圾，因此在该区看见浓烟冒出仿佛已是司空见惯。



小径通往疑似非法垃圾土埋场，里头还有一间住家。（图：星洲日报）

车店员工：常见罗里倒工业废料

广告

据附近的汽车改装店员工指出，该处经常有罗里载送类似工业废料等垃圾出入，并将垃圾倒入土地坑洞内掩埋。

他说，早前该片土地是一片树林，平时从道路旁经过无法清楚看见里面的情况，相信是直到近日起火后，道路旁的树木才被烧毁及砍伐。

他表示，该处是于5天前的晚间起火，当时他在对面的嘛嘛档用餐正好目睹这一切，消防局还出动3辆消防车到场扑灭火势。

消防员每天灭火

广告

然而，他说，消防员当晚到场灭火后，该处隔日依然冒出浓烟，火势没有完全被扑灭，消防员接下来每日都会到该处灭火一次。

他说，相信是每日被运入的垃圾及废料不断被倒入土地坑洞内，渐渐堆满成一座垃圾山，垃圾山顶端不知何故开始起火后，火势不断延烧至垃圾山底部，短时间内难以被扑灭。



火势延烧4天仍不止，现场仍可见火苗在燃烧土地下的垃圾，灰烬在附近空中飘浮。（图：星洲日报）

再娜阿都哈蜜：将派员到场调查

监管甘拔士区的新山市政厅市议员再娜阿都哈蜜受询时指出，她会将此事告知新山市政厅及环境局，当局将会派员到现场展开调查，若有必要将会采取进一步行动。

她促请甘拔士区的居民与当局合作，一旦发现有非法丢弃垃圾及露天焚烧事件，可向新山市政厅通报，新山市政厅及环境局将会立即采取行动。

她说，民众可透过短信或WhatsApp应用程序的方式，把投诉内容发送至019-7788212，并附上姓名、联络电话及事发地点照片。有关环境问题，可致电环境局07-2271061或07-2282605投诉。