关丹学记办回收义卖·明后日欢迎捐旧物 除旧迎新又一年！家中大扫除整理出来的旧物，欢迎送至关丹学记“旧物回收义卖会”。

旧物回收义卖会当天，许多民众前来“淘宝”。（图：档案照）

（彭亨．关丹24日讯）除旧迎新又一年！家中大扫除整理出来的旧物，欢迎送至关丹学记“旧物回收义卖会”。

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由星洲日报《学海》东海岸联谊会关丹小站学生记者队所举办的旧物回收活动，订于本月26日（星期三）及27日（星期四）举行，时间是从上午11时至下午3时，地点在星洲日报关丹办事处二楼活动中心。

筹委会主席黄迪生说，欢迎民众将自己不要但还可以使用的旧物送至活动地点。这些旧物包括旧电器、书籍、玩具、书包、餐具、装饰品、日常用品、手工艺品及文具等等。

他说，关丹学记主办这次活动，主要是希望通过这项活动，为民众准备丢弃但还可以使用的旧物，重新赐予新的使用生命。

不回收衣鞋坏电器等

“过去关丹学记已主办多次旧物回收义卖会，每次都获得民众的响应，捐出许多旧物如小电器、书籍、书包、餐具及玩具等。”

他补充，主办方不回收衣服、鞋子、坏电器以及各种不能再使用的物品。

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“同时，为了响应环保，主办方不会准备塑料袋给前来购物的民众，希望民众能够自备环保袋。”

29日起低价售旧物2天

他也说，关丹学记团队将在收集了所有的旧物及加以整理后，于29日（星期六）及30日（星期日）这2天，以1令吉起的低价出售旧物，届时欢迎民众前来‘淘宝’。”

他说，希望这项具有意义的活动成为关丹学记每年的最后一个活动，带动市民一起环保，迎接新一年的到来。

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活动详情可联络筹委会财政陈后宇（011-25524247）或工委林康轩（011-31285760）。