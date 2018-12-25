协助金马仑国席补选·彭公正党增设2行动室 公正党彭亨州联委会主席傅芝雅沙烈说，该党将在丹那拉打和日赖开设行动室，以协助金马仑国会议席补选工作。

傅芝雅（左二）宣布将在金马仑国会议席开设两间行动室助选。（图：星洲日报）

（彭亨．文德甲24日讯）公正党彭亨州联委会主席傅芝雅沙烈说，该党将在丹那拉打和日赖开设行动室，以协助金马仑国会议席补选工作。

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她说，补选助选的工作将由该党金马仑区部主席陈伟文领导，同时立卑区部主席礼札也将给予协助。

“我们不会上阵该国会议席，我们将开设两间行动室，全力支持行动党竞选该议席。”

她昨晚与彭州各区部主席召开会议后，向媒体如此表示。

选举委员会宣布金马仑区国会议席将于明年1月26日举行补选，而提名日则是明年1月12日，提前投选日为1月22日。

在上个月30日，选举法官裁决金马仑区国会议席发生贿选，撤销金马仑议席大选成绩。

59岁的马若加兰曾在2013年全国大选金马仑区国会议席的5角战中，以462票微差败给当时的国大党候选人巴拉巴威，并在今年大选，再度以597票败给国大党的拿督西华拉治。

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西华拉治得票1万307票，马若加兰则获得9710票，投票率为79%。