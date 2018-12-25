陈联春 ·让县议员有更多机会提出建设性意见 当了5个月的县议员，一切慢慢地步上轨道，在与政府官员沟通方面，也渐渐了解对方的工作模式与程序，开始发现到一些繁琐的程序而影响了处理事情的时间与效率，耗费许多人民宝贵的时间与金钱，因此政府各部门的沟通与合作须改善。

当了5个月的县议员，一切慢慢地步上轨道，在与政府官员沟通方面，也渐渐了解对方的工作模式与程序，开始发现到一些繁琐的程序而影响了处理事情的时间与效率，耗费许多人民宝贵的时间与金钱，因此政府各部门的沟通与合作须改善。

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我希望接下来有一个更清楚的指南和方针，让人民知道政府各部门的负责范围，以方便大家在面对一项问题时，可以向哪个部门询问与申诉，节省大家的时间。

此外，地方上的各项建设、与民生息息相关的课题，如马路、沟渠、绿化环境、卫生、治安、教育等问题，也面对各种改革上的挑战。这主要是面对财务问题而影响到须处理的工作，因此或多或少也会导致人民对政府失去信心。

据我了解，凡举办小型活动的部分开销，如摆饰是可以简化的，长久下来就可以省下一笔可观的数目。

至于较大型的工程，也可采用更透明的招标方式，相信会在竞争的前提下，替政府省下一笔可观的开销，而我们也可以将这笔款项用在其他建设，这会更有意义。

因此，我希望政府给予有更多机会，让县议员在地方建设等方面提出具有建设性的意见。

据我了解，县议员在各项地方建设的意见，经常不被采纳与重视，加上地方官员秉持一贯作风，依旧像以往鸡毛当令箭那样“我说了算”的处事态度，如果不纠正的话，难免会影响县议员为民服务的用心。

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如果有关问题长久下去，也会导致意志力不够坚定的县议员感到沮丧，甚至丧失斗志而最终放弃。

所以，我真诚希望政府可以给县议员多一些参与改善地方上发展的机会，并能听取我们的意见及方案，从而达到更好的改善方式。

最后，我要向地方上的人民说，各地方单位都在努力与现在政府合作，提升地方上的建设，以改善如治安、建造道路及水沟等问题，请给我们县议员多一点时间与耐心，让我们一一地处理，一同携手打造一个更美好的家园，给我们下一代子孙有更舒适的生活环境。