卡里尔：联系学校清真寺．警全柔委2362联络官 柔佛州总警长拿督莫哈末卡里尔指出，警方在全柔委派1622名学校联络官及740名清真寺联络官，与社区和校方建立紧密联系，发挥维持社会治安及和谐的角色，同时让社区感受到警力的存在。

柔佛州总警长拿督莫哈末卡里尔（前排右七）为警方学校联络官与清真寺联络官研讨会主持开幕后，与出席者合影。（图：星洲日报）

（柔佛．新山24日讯）柔佛州总警长拿督莫哈末卡里尔指出，警方在全柔委派1622名学校联络官及740名清真寺联络官，与社区和校方建立紧密联系，发挥维持社会治安及和谐的角色，同时让社区感受到警力的存在。

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他指出，上述联络官来自警方各部门及警阶，他们平日已肩负本身的职务，因此受委为联络官，为一项额外的工作。

促联络官贴近社区

“因此我希望受委任的联络官们抱持真诚的态度服务，同时在履行联络官的职务时，具有创意和革新能力，贴近社区，增加与学校及清真寺的互动。“为了进一步加强学校联络官与清真寺联络官所扮演的角色，警方于今日特别在柔佛州警察总部举行一项研讨会，邀请讲师为学校联络官及清真寺联络官“上课”，应付明年的挑战。

莫哈末卡里尔于今日上午为此活动主持开幕后的新闻发布会上，如是表示。

他促请担任学校联络官的警员发挥创意，在学校进行活动时，可以通过唱歌、戏剧表演，吸引学生们的注意和兴趣。

他披露，获得委派联络官的学府，分别国中有442名、国小有1158名，国际学校有22名，这意味着警方在州内每一所中小学都有派有一名联络官。而全柔698所清真寺，警方也委派了联络官。

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他希望在学府和清真寺达到100%覆盖率的情况下，警方于明年与社区的互动会有更好的成绩。

他说，警方也重视与其他宗教场所包括华人庙宇、兴都庙及基督教堂的联系，也有特定的官员负责，惟还没有特别委派联络官。

密切关注校园私会党

针对学校的情况，莫哈末卡里尔表示，警方也密切关注私会党渗透校园的案件，希望未来能够全面解决这个问题。

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他也促请家长们留意子女在没有执照下，违法驾驶摩哆车的情况，切勿把管教子女的责任推给警方。

另外，他表示，在古来县有一所国小（Sekolah Kebangsaan Polis Kem）学校名字含有警察名字，其名字由来是因为在60年代时，该校原址坐落在阿依淡至新山27哩的联邦后备队（FRU）及森林警察的警察营区内，而学生来源来自这两个单位警员的子女，因此该学校对于警队来说，具有特殊的怀旧情怀和意义。

他说，由于该校的特殊历史情况，警方无法忘怀，警队于今年已经与该校举办了多项活动，进行互动。

未接获小孩商场失踪投报

另一方面，新山北区警区主任莫哈末泰益在接受媒体询问时，针对网络上疯传有小孩在某商场失踪的视频回应时指出，警方没有接获任何投报，相信该视频是再循环的信息，希望公众不要散播谣言。

