视察蚁蚀及工程进展．张念群巡视大古来华小 教育部副部长兼古来国会议员张念群今早莅临大古来华小，以了解该校遭白蚁侵蚀的问题及工程进展。

张念群（左二）在黄瑞兴（左）、王瑞生（左三）等的陪同下，视察厕所提升工程的进展。（图：星洲日报）

（柔佛．古来24日讯）教育部副部长兼古来国会议员张念群今早莅临大古来华小，以了解该校遭白蚁侵蚀的问题及工程进展。

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该校家教协会主席黄瑞兴、董事长王瑞生、董事会总务黄立业、董事杨国云等人日前召开新闻发布会，指该校课室、会议室等建筑物遭白蚁侵蚀，希望各方面采取积极行动，共同克服白蚁侵蚀问题。

已提呈特别拨款申请

张念群较后发文告指出，该校向教育部提呈的2018年度特别拨款申请中，包括解决B栋校舍和C栋校舍，以及礼堂会议室的白蚁问题，还有提升篮球场和停车场的雨棚。

她今日到访该校聆听校长苏绣蓉汇报上述工程进展后强调，教育部已经批准7万5000令吉的特别拨款，让该校进行上述两项工程。

她指出，除了上述拨款，该大古来华小也获国会议员选区拨款1万9040令吉维修厕所。

出席汇报会的包括：士乃州议员郑凯聪、古来教育局局长再纳、黄瑞兴、王瑞生等。

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较早时，校长苏绣蓉在汇报时感谢张念群给予该校的协助，让该校获得上述拨款处理白蚂蚁问题及提升厕所的设施等。

郑凯聪促勿政治化教育

再纳则要求家教协会、董事会及校方加强合作，并对县内有半津学校未向教育部申请特别拨款感到费解，并指校方应尽量申请拨款以提升各项设施。

郑凯聪促校方不要把教育太过政治化，并指去年当希盟还是反对党时，揭露某校有白蚂蚁，却遭该校董事部站出来否认。

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“可是大选我们执政后，却收到这所学校的投诉，指他们的学校有白蚂蚁。”

他希望大家不要把教育政治化，而是更应该扮演监督的角色。

