手绑丝巾打扮怪异．妇女购物中心扒钱包 事主郑翠宝受询说，日前下午2时许，她在吉隆坡一家购物中心逛街时，遭老妇扒手觊觎，老妇趁其不备，迅速扒走她的钱包。

老妇跟在郑女士后面，伺机下手。

（彭亨．直凉24日讯）直凉市民在吉隆坡服装专卖店购物时，遭老妇扒走钱包，损失1000余令吉。

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事主郑翠宝受询说，日前下午2时许，她在吉隆坡一家购物中心逛街时，遭老妇扒手觊觎，老妇趁其不备，迅速扒走她的钱包。

“该老妇跟在我身后，然后我感觉到她触碰动到我的肩膀，直到我转身查看，发现我的背包已经掀开了。我立刻大喊一声，她就跑上电梯了，我们几个人都追不上她。”

她后来也报警，从周边的闭路电视拍摄的画面，可确定是老妇扒走她的钱包，在老妇得逞逃走时，画面拍到老妇手中拿着她的钱包。

她说，此事过了不久，她接到商行经理的来电，通知她找到钱包，她也去服装店取回钱包，钱包里的重要证件还在，但1000余令吉已经被偷走。

至于老妇扒手，目前还未落网。从电眼画面看，老妇的左手臂绑着两条丝巾，如此装扮怪异，一般相信是为了掩人耳目，她扒走钱包后，就是以左手拿着钱包。