日本决定未来5年引进34.5万外国劳动者 日本政府举行内阁会议，正式批准有关扩大引进外国劳动者的“基本运用方针”等文件，决定明年4月起的5年内，最多引进约34万5千名外国劳动者。

日本政府举行内阁会议，正式批准有关扩大引进外国劳动者的“基本运用方针”等文件，决定明年4月起的5年内，最多引进约34万5千名外国劳动者。

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根据“基本运用方针”规定，引进外国劳动者涉及护理，建筑，农业等14个行业，并要求确保外国劳动者，获得与日本人同等或以上的报酬。

有关与外国人共存的配套措施目前已有126项，包括政府服务的多国语言化、在越南、菲律宾、柬埔寨、印尼、中国、泰国、缅甸、蒙古、尼泊尔等9国举行取得居留资格必要的日语能力测验，及定期公布各地区及各业种的外国劳工人数等。

首相安倍晋三表示，政府会切实制定相关措施，以吸引更多外国人到日本工作和生活。但在野党认为“基本运用方针”等文件缺乏关键政策的具体措施，批评政府不应未经深入讨论就急于引入。

（综合报道）