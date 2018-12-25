敦马圣诞休假阅读励志真人故事《遇见街猫Bob》 敦马哈迪今日在脸书分享的两张照片中，他坐在花园的沙发椅上入神阅读励志真人小说《遇见街猫Bob》，英文书名直译为“一只名叫鲍勃的街头流浪猫”。

（雪兰莪·八打灵再也25日讯）今天圣诞假期，你会怎么利用呢？首相敦马哈迪今日在脸书分享，他跟其他人一样难得在休假中，可以好好阅读一本书《遇见街猫Bob》。

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敦马哈迪今日在脸书分享两张照片，其中一张是他坐在花园的沙发椅上，正入神阅读励志真人小说《遇见街猫Bob》英文书名直译为“一只名叫鲍勃的街头流浪猫”。

敦马在贴文中指出，这是其中一本他喜爱的书籍，已经有好一段时间没有机会翻开阅读。

《遇见街猫Bob》至今被翻译出版超过30种语言，其故事2012年被英国出版社发行后热卖，之后2013年在美国出版的书名《遇见街猫Bob》才被广泛翻译。2016年其故事被翻拍成电影。

这本书原作者是一位正在戒毒的街头艺人James Bowen。他在遇见流浪猫Bob之前，是一个收入微薄和被社会边缘化的微不足道人物。但在他人生低谷时，遇见流浪猫Bob，从此他的人生从最深层黑暗处，一步步向上爬到自己也意想不到的高度。