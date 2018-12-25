脑溢血逝世遗爱人间．保险经理捐赠器官 42岁的保险组织经理脑溢血送院救治数天后逝世，其家人同意并尊重其捐器官的意愿，允许院方进行器官捐赠程序（一对眼角膜及左右腿骨），让他遗爱人间。

罗英泷英年早逝，捐赠器官遗爱人间。（图：星洲日报）

（槟城．大山脚24日讯）42岁的保险组织经理脑溢血送院救治数天后逝世，其家人同意并尊重其捐器官的意愿，允许院方进行器官捐赠程序（一对眼角膜及左右腿骨），让他遗爱人间。

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死者罗英泷是大东方保险组织经理（雄狮集团），他本月19日晚上出席公司会议及圣诞会时，在厕所昏倒而入院，在昨午1时8分逝世，遗下太太黄小玲和4岁的女儿。

死者的妹妹罗依羚（40岁）今日在柔府甄苑园（Taman Cendana）丧府说，死者是很有义气的人，乐于帮朋友、好客及很顾家。

她说，死者生前并没有吃高血压药，每周也打羽球。他出事前，有朋友见到他眼皮跳动，以为他只是累和爱睡罢了，孰知他上厕所后许久未出来，其太太就要求友人去查看，结果发现他已昏倒。

“死者因爆血管被送入槟城中央医院救治后没有醒过，平时没有病痛的他就这样走了，教人一时难于接受。”

27日举殡火化

她说，死者生前曾活跃于威中红新月会成人组第八分队（前指挥官），因此乐于助人并已登记为器官捐赠者及捐血人。

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她说，父母亲得知死者是器官捐赠注册者后，赞成让死者遗爱人间。

黄小玲说，她和丈夫婚前已一起登记为器官捐赠者。

罗英泷将于星期四（27日）举殡火化。