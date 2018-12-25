广州曾运福寻丹亲人·丹华堂吁民众伸援手 吉兰丹中华大会堂协助中国广州一名领导曾运福，在丹州寻觅失散多年的亲人。

（吉兰丹．哥打峇鲁24日讯）吉兰丹中华大会堂协助中国广州一名领导曾运福，在丹州寻觅失散多年的亲人。

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丹华堂署理会长拿督陈亚超今日发出一则紧急寻亲通告时指出，由于时间相隔太久、完全欠缺资料，这件任务有如海底捞针。

他说，曾运福是拜托马来西亚吉隆坡拿督斯里张榉华博士代为寻觅失散多年的亲人。其失散的亲人名叫曾酼林，客家人祖籍广东省东莞市石龙镇，大约于1950年初南来马来西亚居住在吉兰丹州日里县。

“初时，曾酼林仍旧保持与祖国亲戚书信往来，过后音讯杳然，失去联络。”

他祈请丹州华社、华团及善心人士伸出援手，尤其是住在日里一带的同胞们给力协助寻觅曾酼林本人或其后裔，期待马中家属血浓于水早日相聚。

任何询问或捎来讯息可联络吉兰丹中华大会堂秘书处蔡女士09-7385555、陈亚超012-9216226及林星铭村长014-6050111。