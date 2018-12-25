入森林检查电缆塔迷路·国能4技术员获救 昨天在登州瓜拉伯浪的米占（Mizan）森林保护区为进行电缆塔顶检查任务，却不慎迷失在深山的国能公司4名技术人员，在搜救队伍努力搜索下已于今早获救。

（雪兰莪．乌鲁登嘉楼24日讯）昨天在登州瓜拉伯浪的米占（Mizan）森林保护区为进行电缆塔顶检查任务，却不慎迷失在深山的国能公司4名技术人员，在搜救队伍努力搜索下已于今早获救。

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乌鲁登嘉楼警区主任莫哈末阿德里受询时表示，获救的员工分别是诺穆斯林莫哈末冬（51岁）来自登州龙运、莫哈末阿米鲁依斯迈（30岁）来自登州甘马挽、莫哈末沙兹旺华合（30岁）来自登州瓜拉登嘉楼，以及阿末凯里阿兹曼莫哈末（29岁）来自登州龙运。

“诺穆斯林莫哈末冬于今早9时40分，在甘榜鲁布柏留森林处被找到，之后余下3人则于上午10时25分，在距离他们昨天停放四驱车地点6公里处被寻获。”

莫哈末阿德里说，搜救队伍于今早8时展开搜救工作，涉及单位包括警方、消拯局、民防局、贡巴达普通行动部队以及国能公司职员，动员多达60人。

他说，国能公司昨天总共派出8名技术人员进入上述森林保护区，以执行国能电缆塔塔顶检查任务，然而其中4人却不慎迷失在森林内。

“按原定工作流程，8名技术人员于昨天上午9时30分展开检查工作，并于下午5时工作结束。他们都是分散在不同的地点执行各自的检查任务。但是这4名员工到了傍晚7时，即任务结束后，仍未出现在他们停放四驱车的地点集合，因此同僚被逼向警方作出投报及求助。”

他表示，4名国能员工被寻获时，身体虚弱及疲惫，但是经过进食及喝水后，已经恢复体力，并没有受伤或面对其他健康问题。他们已经被送往乌鲁登嘉楼中央医院接受更仔细的检查。