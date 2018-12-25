配合26至27日会客日·关丹交通罚单折扣50% 拖欠警方交通罚单的关丹市民请把握机会了！关丹警区交警办事处将于本月26至27日主办会客日，一连2天让到来该柜台缴付交通罚单者，可享有高达50%的折扣。

（彭亨．关丹24日讯）拖欠警方交通罚单的关丹市民请把握机会了！关丹警区交警办事处将于本月26至27日主办会客日，一连2天让到来该柜台缴付交通罚单者，可享有高达50%的折扣。

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关丹警区主任莫哈末诺助理总监指出，民众可前往位于关丹末基劳路的关丹警区交警办事处柜台缴付拖欠的交通罚款，服务时间是上午8时至下午5时。

无论如何，不能享有折扣的罚单，包括车祸罚单、非罚款类罚单、已列入黑名单罚单、逮捕令罚单、法庭审讯中的罚单、安全行动罚单及法庭及罗里罚单。

除了柜台查阅罚单以外，民众也可通过其他方式检阅，包括通过手机短讯（SMS）发送本身的身份证号码（例如：<8008070654XX>）或车牌号码（<XX1234>）给15888或浏览http://www.myeg.com.my或http://www.rilek.com.my查阅。