14岁少女失踪6年后寻获·遭父子强暴诞3子患精神分裂 中国河南一名少女14岁时和哥哥争吵后离家出走，之后与家人失去联系。为了寻找女儿的下落，她的母亲走遍驻马店市的大街小巷，终于在失踪6年后找到女儿，然而这时她愕然发现女儿已经是3名孩子的母亲，原来她被一名60多岁男子带回家后，被迫和男子以及男子的幼子睡在一起，甚至有时候三个人一起睡，导致现年20岁的少女患上精神分裂症。

中国河南一名少女14岁时和哥哥争吵后离家出走，之后与家人失去联系。为了寻找女儿的下落，她的母亲走遍驻马店市的大街小巷，终于在失踪6年后找到女儿，然而这时她愕然发现女儿已经是3名孩子的母亲，原来她被一名60多岁男子带回家后，被迫和男子以及男子的幼子睡在一起，甚至有时候三个人一起睡，导致现年20岁的少女患上精神分裂症。

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据《澎湃新闻》报道，受害少女小茉（化名）的家境不佳，父亲在她出生不久后不告而别，母亲李艾玲（化名）后因经济拮据犯罪入狱，小茉13岁就辍学出来打工。后来在2012年4月底，小茉疑因没人管教而网路成瘾，向哥哥讨钱时起争执，被哥哥李承（化名）打了一巴掌后哭着跑出去再也没回来，此后再无音信。

由于害怕，李承一直没有把妹妹的失踪的消息告知在狱中的母亲，甚至没有报警，骗说妹妹去南方打工。李艾玲直到2016年出狱后才发现真相，无奈之下选择了报警，为了寻找女儿，几乎走遍了驻马店市的大街小巷，还专程找了一份酒水推销的工作，希望通过走街串巷的“笨办法”找到女儿的下落。

李艾玲说，她在今年1月找到小茉，才知道那天她出门不久，在路边遇到了60多岁的郑姓男子，“被他用三轮车带回去，锁在家里，天天和他儿子睡在一起，有时也会和郑某睡，甚至三个人一起睡”。

自责又愤怒的李艾玲随即报警，郑姓男子则在上月被捕，目前已被检方批准逮捕，罪名为强奸罪。

李艾玲回忆找到女儿的过程说，今年1月她在驻马店市某社区门口贴传单时，无意间看到一个女孩在身后看着她发笑，她原本没在意，但“脑子里又过了一遍这个女孩的脸，我赶紧回过头”，但对方摇头表示不认识她，转头要走，“这时候我也急了，揪着她的衣领，把她逼到墙角，拨开自己的头发让她仔细看看我的脸，看看我是谁”。受到惊吓的女孩看了她许久，终于开口喊了一声“妈”。

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李艾玲发现女儿浑身上下的衣服破旧不堪，且冬天里只赤脚穿着一双拖鞋，“看起来就跟要饭的差不多”。但要带她回家时，“她挣扎着不愿意走，嘴里喊着孩子，有孩子。听到这两个字，我一下子就傻了，她自己还是个孩子，怎么就有了孩子了？”

之后李艾玲报警，民警赶到后一起前往郑姓男子家中，看到了小茉的孩子，大儿子已四、五岁，小的一对龙凤胎约一岁左右。

小茉被接回家后，李艾玲逐渐发现小茉的精神状况有问题，很难与人深入交谈，问多答少，有时独自发笑。送医检查后，确诊她罹患精神分裂症，“经过治疗，她现在情况好很多了，至少能与人沟通，但还是会时不时地自己傻笑”。

李艾玲说，她原本一直不明白，短短6年时间，小茉为什么会从一个正常的孩子，变成精神分裂，“我一直以为是被他们打成这样的”，甚至在今年7月，她还为了小茉的三个孩子，勉强接受了警方调解，让小茉嫁入郑家做媳妇。

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“但突然有一天，小茉跟我提到郑男曾脱过她的衣服”，随后她再到派出所，要求对孩子进亲子鉴定，才得知郑男是小茉大儿子的生父，“小茉也在之后告诉我们，她在郑某家，每天和郑某的儿子睡，有时也会和郑某睡，甚至三个人一起睡”，“她失踪那年才只有14岁，有哪个女孩能够忍受这样的遭遇？”

现在，小茉已经回家快一年了，这段日子，她从未见过自己的三个孩子。目前三个孩子由郑男的家人养育。他的家属坚称郑男未强奸小茉，辩称亲子鉴定是造假的，“当初如果不是我们收留了她，这孩子可能早都死在外面了，帮他们养了这么些年，现在却反过来要告我们”。

李艾玲说，从找到小茉到现在，一家人经历了许多考验，“她虽然已经回家了，可未来该怎么办，我们一点主意都没有，唯一能做的，就是要帮她讨个公道”。

（综合）