越南旅行团153人来台152人失踪 台湾交通部观光局今天证实，4个大型越南旅行团共153人，分别在21日及23日入境高雄，今天接待旅行社通报观光局，有152人失踪脱逃，观光局通知外交部，停止越南组团社签证申请。

（台湾．台北25日讯）台湾交通部观光局今天证实，4个大型越南旅行团共153人，分别在21日及23日入境高雄，今天接待旅行社通报观光局，有152人失踪脱逃，观光局通知外交部，停止越南组团社签证申请。

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观光局国际组组长郑锳惠说，根据东森国际旅行社的通报，有4个旅行团透过外交部观宏专案申请来台旅游，申请232人电子签证，21日及23日分别有一团及3团入境高雄，人数共153人。

郑锳惠说，前两天旅行社陆续通报有部份旅客失踪，脱逃，今天却通报失踪脱逃人数达152人，事态严重，观光局已通知外交部，停止越南组团社来台签证申请。

郑锳惠说，观宏专案2015年开始实施，只要旅客满5人就能申请，签证手续较简单，旅客不必附财力证明，但先前只听到有零星脱逃，3年约150人，但这回一次就跑了152人。

（中央社．记者：汪淑芬）