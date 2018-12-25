陈凯琳爆郑嘉颖变了·传两人为未出世儿子铺路进名校 陈凯琳（Grace）与郑嘉颖自从知道有宝宝后，有指“开心过中彩票”的郑嘉颖除计划送千万豪宅奖励老婆外，更已秘密和老婆搬进名校林立、位于天后的新居安胎，好让未出世的儿子将来赢在起跑线。对此，陈凯琳说∶“没那么快，我不会这些事。一步一步来吧，现在的家也够我们住。”

传郑嘉颖为让未出世儿子将来能入读名校，已和陈凯琳秘密搬入天后豪宅。（图：香港明报）

（香港25日讯）陈凯琳（Grace）与郑嘉颖自从知道有宝宝后，有指“开心过中彩票”的郑嘉颖除计划送千万豪宅奖励老婆外，更已秘密和老婆搬进名校林立、位于天后的新居安胎，好让未出世的儿子将来赢在起跑线。对此，陈凯琳说∶“没那么快，我不会这些事。一步一步来吧，现在的家也够我们住。”

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另一方面，陈凯琳昨晚穿上四吋高跟鞋出席圣诞倒数活动，虽然腹部微隆，但身材依然纤瘦，她说∶“今年圣诞还算是二人世界，但暗地里是3个。相信明年的家庭温暖会很不同，很期待！”

她表示自公布宝宝性别后，获大批亲友祝福，儿子未出世已收到很多圣诞礼物，所以要忍手，见到合适的用品才买。

陈凯琳爆老公郑嘉颖自从知道有宝宝后，就天天提议去逛街看宝宝用品，她说∶“他从前不是这样子的，好可爱！（吃醋？）没有，所幸是儿子，如果是女儿，我在他心目中一定降级。现在他叫我将来不要只想着儿子，不记得老公。（香港明报）

陈凯琳腹部微隆，但身材依然纤瘦。（图：香港明报）