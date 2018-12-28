【对话专栏】邱琲钧·上帝的哎吔孩子 你们在哪里变成上帝的孩子了？

一位神父曾把我误当成一个乱闯到殡葬礼仪里的游客，而狠狠地瞪了我一眼。那眼光，那可真是一抹冷峻得令我现在想起也会在心头发虚的眼光。我虽然是名正言顺坐在亲属专座，可是在他并不友好的注视下，我忽然怀疑起自己和躺在那里的逝者是不是真的有关系，同时也偷偷地打量自己的衣着是否得体。他的确造成了我那么一刹那的失神与慌张。可是当我回过神来，马上坐直身子，理直气壮地回瞪他一眼。

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神父瞪我，我回瞪神父的整个过程，被坐在我身边的表嫂看在眼里。在我瞪完眼，“哼”了一声后，她低声安慰我说，那是一位刚从大城市调过来的神父，肯定不曾见过我。在到处都是游客的大城市里，他可能被这些把教堂当作旅游景点的游客给烦透了，所以才会不小心把我也当作是来教堂凑热闹，而且还等着拍照的游客。“对了，你也是上帝的孩子，我的姐妹吗？”她后来又问。

我不是上帝的孩子，更不是她的姐妹。我告诉她，我来自一个神明多得可以一起开上几桌麻将的地方。因为从小就被神明们搞得太混乱，所以我把大部份人在失控时叫出的神明统称——老天爷，作为所有神明一个非常平民，却又不失尊敬的外号。“你不是上帝的孩子，那么你未来的孩子将会是上帝的孩子吗？”她好奇地问。

很多年之后的一个午后，我那两个孩子，才刚踏进家门就跟我宣布说，他们已经是上帝的孩子了。

从被祖母带走，再送回来，前后不到三小时。在这近三小时的时间里，孩子们怎么会摇身一变，变成了上帝的孩子了呢？我于是好奇地问他们：“你们在哪里变成上帝的孩子了？”他们先异口同声地说：“祖母的车库！”然后再争先恐后地告诉我事情的经过。

在他们有限的叙述能力中，我经过一番努力才整理出一个头绪，以及想像出这样一个画面：祖母在弥撒之后的回家途中，绕来我家接走两个孩子。然后，她又去接了才三岁大的小表妹。到祖母家后，三个孩子并没有被安排到厨房去享用茶点，也没有被放逐在院子里玩。他们被祖母带到了车库，并且拉下了车库闸门。

当车库的闸门被拉下后，孩子们立刻陷入只有一盏黄灯亮着的昏暗之中。昏暗中，他们看不清祖母。肥胖的祖母当时只是一团庞大的黑影，并且厉声吆喝他们都跪下。三个小孩感到十分害怕。跪下后，他们紧盯着黑影的一举一动。当他们看见黑影把手伸入手袋中时，他们想，要是从手袋里拿出的是一把刀，他们就要立刻跑到地窖里躲起来。可是黑影并没有从手袋里亮出利器，她拿出的是一瓶水。他们听见握住水瓶的黑影神神叨叨念诵一阵后，忽然把瓶子里的水往他们头上洒泼。这一泼，泼出了三个孩子们死里逃生的狂笑。在孩子们的笑声中，黑影宣布礼成。她还告诉孩子们说，从此之后，他们都是上帝的孩子了。

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孩子们的祖母从未跟我提起这起车库洗礼事件，仿佛那是她与孩子们的秘密。有一次孩子胡闹了，她忍不住说了一句“小心，上帝不会原谅你的。”话语刚落，孩子们反驳她说，上帝和他们没关系。接着，我隐约听见她压低声音说出“车库”两字。一阵的沉默之后，我听见孩子们的爆笑。