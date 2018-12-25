红军本季战绩出色‧球衣赞助合同或大涨 利物浦近日与球衣赞助商新百伦公司就新的赞助合同进行谈判，红军提出了每年7500万英镑的要求，如果成事，将与宿敌曼联的球衣赞助费持平。

（图：法新社）

（伦敦25日讯）利物浦本季在英超保持不败，目前在18轮比赛后以15胜3平的成绩高居榜首。据英媒《每日邮报》报道，利物浦近日与球衣赞助商新百伦公司就新的赞助合同进行谈判，红军提出了每年7500万英镑（3亿9704万令吉）的要求，如果成事，将与宿敌曼联的球衣赞助费持平。

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利物浦与曼联是死敌，在进入英超时代以来，曼联13次赢得冠军，而利物浦没有赢得一次。同时在英格兰顶级联赛的冠军次数上，利物浦也被曼联超越。不仅如此，在商业开发上，曼联也是遥遥领先利物浦。目前的球衣赞助合同，曼联就每个赛季从阿迪达斯公司得到7500万英镑，位居英超首位。而红军与新百伦的球衣赞助合同为每年4500万英镑（2亿3839万令吉），和曼联相比有明显差距。

最近几个赛季，曼联成绩低迷，而红军在克洛普的带领下则逐步提升。上个赛季红军杀入欧冠决赛，而在本赛季的英超联赛中，利物浦在18轮后位居第一，在锁定了圣诞冠军的同时，也非常有可能赢得本赛季英超冠军。球队成绩的提升也使得红军高层有了更大的底气去与合作商谈条件。

《每日邮报》指出，红军和新百伦赞助合同将在2019/20赛季结束之后到期。目前双方已经开始商讨续约的问题。利物浦方面认为鉴于目前球队的出色战绩，如果新百伦想要续约的话，赞助金额至少要上涨3000万英镑 （1亿5893万令吉），这意味着新百伦每年至少要提供7500万英镑的赞助费用，这与曼联的7500万英镑持平。而红军方面态度非常强硬，一旦新百伦无法满足要求，利物浦就更换球衣赞助商。从媒体披露的消息看，阿迪达斯非常希望与红军签订新的赞助合同。