陈政欣·黑狗传说（下） 他意识到这是游荡在山麓一带传说里的黑狗的一双眼眸。

（图：衣谷化十）

2.

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都已六十几的秋豪叔也有他自己版本的黑狗传说。

那年，在武吉镇后围绕整座大山山麓，靠种植果实或割胶为生，屋子家园都散落在山脚或山坡的居民，都接到英殖民政府的一道命令，在既定限期内，都得从山林间撤离，强制性地迁移进政府设置的“移民新村”区里。

那年鼠年（一九四八年），德叔刚获得个男孩，所以印象特深。

就在这一年，英国殖民政府颁发了“紧急法令”，正式跟马来亚共产党领导的马共游击队宣战。

在大山西北山坡上居住的秋豪叔，是在一九四九年六月中，被强制放弃了胶园里的屋子，迁徙进被当地华人称为榴梿径的“移民新村”里。

在大山山麓上，镇上远房堂叔特雄拥有约二十依格橡胶与榴梿树混合的园丘，原本是交给刚从中国乡下投奔南洋求生的秋豪叔打理。秋豪叔就在两位马来伙计的协助下，在这座橡胶园里从事收割橡胶和拾掇榴梿的工作。

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“紧急法令”颁发与执行，沿着山脚连接到武吉镇上约两英里的山径土路，一边就被两重高度约十尺铁丝网围栏绕着山脚围拢，另一边也是被两重铁丝网围绕，英军与马来军警驻守严防的“榴梿径移民新村”。

原本只是条不起眼的榴梿径土路，获得英殖民政府公共工程部的提升，拓宽路面夯实路基，成为一条可供军警巡逻车辆驰骋的碎石土路。

榴梿径周围一带是英军军警战略里的动乱黑区。军部的政治暗探认定“移民新村”里就有不少马共的地下暗哨和同情者，这一带的华人居民更是山上马共的重要粮食供应链，所以在移民新村内是重防严守，囤驻了重兵与武器。

两道铁丝网中间的榴梿径是英军和马来军警巡逻的走廊通道区，整天的巡逻车队是连绵来回不断巡察，每天的戒严宵禁令更是严厉执行，时不时稍有风吹草动，就有军警向山区方向发射冷枪，枪声撕裂静寂的空间，严峻地提醒着村民们，生命是悬浮在枪口上。

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每天傍晚六时到翌日凌晨六时，是政府规定的戒严宵禁时段。新村的铁网大门是要关闭严防，设在暗处的哨站更是实弹上膛。夜间除了军警的巡逻车队呼啸而过，这片大地就是死寂一片。

秋豪叔说：“第一次遇见它时，我还以为看到了两团鬼火。青绿里浮泛着橙黄，在靠山那一边的铁丝网内，漆黑一片的空间游移滑翔，间或稍停凝视，时或环顾盯防。再稍微观察后，我确认那是某种动物的眼瞳，橙黄泛绿，在铁丝网边缘隔着榴梿径向移民新村内的房屋窥视。”

秋豪叔说：“那晚虽然没有月亮，但隐隐约约间，橡胶树的枝叶映照间，还是能辨认得出那是一只约三四尺高，全身毛色油黑滑润的黑狗。在我搬进移民新村的浮脚屋后的某个深夜，从我那靠近新村铁丝网边的房子里，我看到了那只游移在山脚那一边铁丝网后灼灼发亮的眼睛。那双绿里泛黄的眼眸还像是回瞥了我一眼，那一眼的眼神却让我当时打了个冷颤。”

自从被强制迁移进移民新村，秋豪叔那份收割树胶的工作就丢了。

秋豪叔获得武吉镇上开杂货店陈怀德的赞助，开始在移民新村的民众会堂前方旷地上做起摆卖兜售杂货鱼菜的生意。陈怀德还借出些许资金，购买了一辆高架宽实的脚踏车和相宜的大竹篮，让秋豪将一些百姓需要的生活物品与鱼菜肉类运载到新村去售卖，赚些蝇头小利。

秋豪叔的一家生活也如此地安定下来。

每天早晨六点前，秋豪叔和他那脚车后架上绑缚着的大竹篮已守候在新村铁丝网内的堡垒哨站旁，等候着六点的时针就位，马来警员带着锁匙打开厚实沉重的铁栅大门。时间一到，栅门一开，秋豪就一腿跨上脚车，飞快地，沿着左右两边都有是铁丝网排列矗立，中间是碎石土路的榴梿径，一路奔驰到两英里外的武吉镇市场，争取在半小时内，从杂货店里装上日常杂货，和从菜市场上收集来的菜蔬肉类与海产，并争取在六点之前，把这载满物品的竹篮运回到新村的旷地上，一边忙着搬摆摊位，一边忙着应对已在守候多时的新村顾客。

某天凌晨，下了一整晚的倾盆大雨已减弱成绵绵雨丝，笼罩缭绕在山顶的烟雾氤氲也已滑落到山脚处，泛散并淹没了整座新村和榴梿径土路。

秋豪叔的脚车滑过新村的哨站转进榴梿径的泥泞土路时，才惊讶地发觉，整条路面都已沉浸在浓稠的雾霭里，白濛濛的视界中，阴影似乎周围四处漂移流动，篱笆一边的树影飘渺拂拭，草丛的啾呦声此起彼落，除了冷冽与悚意，愈显幽深诡谲。

定眼处，两团橙黄泛绿的油灯在空中漂浮游泛。

秋豪叔不由停下脚车，一脚支撑在土路上向树丛里凝神盯梢。稍加思量，他随即认定那两团亮光不是油灯，而是某种动物的眸子。即时，他意识到这是游荡在山麓一带传说里的黑狗的一双眼眸。

有一条黝黑油亮高壮的狼狗，橙黄泛绿的瞳孔就像是两朵灯花，就是喜欢在夜深人静时紧贴着山芭那边的篱笆网内游移巡视，时不时还会从胸腔内呕嚎沉号，像是在吟诵着某类冤屈与悲愤。

这是巡逻队的马来兵士流传给新村村民的传说。

尤其是在午夜过后，巡逻在榴梿径土石路上的马来士兵通常都会看到两朵灯花会随着他们脚车旋转的速度，在篱笆内边的空中起伏不定地尾随飞翔。多次心惊肉跳的跟踪后，马来兵士们确认，那两朵忽明忽暗起浮沉降的灯花，其实就是两眸瞳光的闪烁，是一只潜伏在山上的黝黑野狗，夜间到山下觅食时，在篱笆内向新村屋群窥探巡视。

秋豪叔本人就曾多次在深夜时，从新村内自家的窗户里与这双眼眸对视。对马来兵士们的说法，他是有些避讳地认同，因为他认为这黑狗，并不只是一只生长在山林的单纯的野狗。

这黑狗竟然在光天化日下（虽然是烟雾缭绕，晨霭迷雾遮天的早晨），趋近篱笆边并与秋豪叔对峙凝视，而从它灼热的眼光，隐约间似乎又在渗透着某种让人悚惧而又萧瑟的讯息，秋豪叔不由打了个冷颤，一股寒意从脑皮沿着背脊骨髓，滑落早民湿漉漉的脚盘。另一股冷风，盘旋在秋豪叔支撑着脚车的右脚，滚转盘缠萦绕而上后，竟一头躜入，顺着肠胃腹腔，穿透肺腑地流进心脏。

秋豪叔即时倒转车头，快速地回到新村的住家去，当天没到武吉镇上去进货，也没在新村的空地上摆卖生意。当天，秋豪叔即无故病倒。

事后，秋豪叔说他发了二十一天的高烧，而且高烧起起伏伏，问遍了乡间周围的神明仙庙无效，二十一天后，竟然自愈无事。

秋豪婶说是他顶撞了山神。

秋豪叔事后在武吉镇上遇到印裔玛目警长，对他说：“我信了。我遇见了黑狗。我相信你。”

玛目警长也没说什么，只是很晦涩，却又诡谲地点头微笑。

说此黑狗就是彼黑狗的，就是武吉镇上印裔警长玛目众人皆知的说法。

玛目警长坚信武吉镇后山上的山老鼠头子林队长，绰号黑狗的林队长，前年在榴梿径山坡上被英军的几个廓尔喀（注1）军围捕并当场被割颈毙命后，冤魂不散，就化成一只黑狗，流窜潜伏于山坡一带的山林丛树里。

黑狗林队长双手缚绑背后，颈项被廓尔喀军的传统弯刀一划，半颗脑袋垂挂在身躯躺在草丛里，双眼圆睁着怒瞪青天。

玛目警长那天率领了几个警员和医院的收尸队到事发现场善后。

有过几次的见面情谊，看到黑狗林的悲壮下场，玛目警长不由蹲下，摆正黑狗林队长的头颅，也随手轻抚眼睑，眼光也不由跟怒睁着的眼神对焦时，心中骤然恍惚一悚，那怒瞪苍天的眼神竟然彼此都似曾相识。

玛目警长站直后退转身，望向山坡上的丛林时，恍然间，他似乎看到一双灼热的眼光，从杂草丛树里向他投注。他凝神聚焦一看，果然是一只全身黝黑乌亮的狼狗，潜伏在草丛里向他窥视。双方的眼光骤然交结对视时，玛目警长突然惊觉，那对眼光就是他很熟悉的黑狗林队长的眼光。还待凝神确认时，那黑狗已转身一耸，消失在树林杂草丛了。

过后，玛目警长跟武吉镇的镇民说，他看见黑狗林队长已化身成一只黑狗，并游移窜走在榴梿径一带的山林间。

玛目警长的说法获得榴梿径新村的村民和巡逻部队的马来士兵的认同。

但秋豪叔并不是以对视的眼光来认证黑狗。

武吉镇民都知道黑狗林队长的那张宽圆的黑脸下方嘴角处，有一颗两角钱银角般大的黑痣，黑痣上还长了一丛黑色的长髦。这几年来黑狗林队长已逐渐老去，镇民们都知道那黑痣上的黑髦已经演变成雪白的长髦。

而那天迷濛的早晨，秋豪叔面对的那只黑狗，在彤红润泽长舌边，在那獠牙长嘴的边缘处，也正有一朵黑痣，黑痣中央处，也正好有一束雪白长髦，在微风里飘扬。

所以秋豪叔对玛目警长说：“我信。黑狗，就是山老鼠的黑狗林队长。”

注1：尼泊尔的廓尔喀人，英勇善战，是英军二战期间的佣兵。廓尔喀战士引以为傲的特有武器为廓尔喀弯刀。此种号称“世界十大名刀之一”的弯刀锋利异常，是廓尔喀战士的杀敌利器。