气候变化影响“家乡”．圣诞老人吁拯救地球帮助自然 瑞典群山环抱、毗邻锡利扬湖的穆拉（Mora）宣称是“圣诞老人之乡”，该处今年春天洪水泛滥，夏季又野火连场烧毁林地。当地数年前的圣诞曾没有雪，滑雪场、越野滑雪场有时要动用人造雪，令圣诞气氛大为逊色。这个星期有些雪，气温低至零下10℃，令当地有点圣诞气氛。莫拉传讯经理罗森说：“我向圣诞老人谘询过，他对气候变化也甚为关注。他向举世决策者强烈呼吁：‘请认真对待气候变化，决心拯救地球。’”

从阿拉斯加到芬兰，至少有5、6个北极圈城镇俱声称是圣诞老人的家乡，都以白色圣诞招来。不过，在气候变化下，极端天气亦影响这些北乡，令当地旅游公司要变阵应对。圣诞老人们则趁机呼吁世人马上行动对应气候变化。

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瑞典群山环抱、毗邻锡利扬湖的穆拉（Mora）宣称是“圣诞老人之乡”，该处今年春天洪水泛滥，夏季又野火连场烧毁林地。当地数年前的圣诞曾没有雪，滑雪场、越野滑雪场有时要动用人造雪，令圣诞气氛大为逊色。这个星期有些雪，气温低至零下10℃，令当地有点圣诞气氛。莫拉传讯经理罗森说：“我向圣诞老人谘询过，他对气候变化也甚为关注。他向举世决策者强烈呼吁：‘请认真对待气候变化，决心拯救地球。’”

芬兰罗瓦涅米（Rovaniemi）每年都收到数以万计孩童来信。当地今夏炎热干燥，连续数周气温高于30℃，冬雪却迟到，令当地旅游业要临时变阵推出新活动吸引旅客，例如推广在湖泊区行山。官方旅游部门总经理凯尔凯宁称，冬季湖泊一般覆雪，但这时节犹能透过冰封湖面瞧见游鱼，“这3、5年确实变了天气。气候原较稳定，如今是温暖许久然后突然极冷”。芬兰圣诞老人每年都发表圣诞讲话，今年则呼吁应对气候变化：“我们的大自然朋友遇到麻烦有一阵子了，我们现在能一起给它送赠礼物：我们可以帮助自然。”

（香港明报）