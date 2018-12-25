平安夜听小朋友来电．特朗普问7岁童：还相信圣诞老人？ 特朗普接听7岁男童科尔曼电话时，问对方：“你还相信圣诞老人吗？因为已7岁了，这是少数（marginal），对吧？”他其后聆听男童的回答再笑言：“你只要玩得开心。”特朗普这个问题惹来网民批评，认为儿童应尽可能保持相信有圣诞老人，这是纯真思想。另一网民则指特朗普经常不懂说合适的话，“再次显示他是扫兴的人”。

（图：法新社）

美国总统特朗普及第一夫人梅拉尼娅在平安夜秉承传统，参加北美空防司令部（NORAD）举行的“追踪圣诞老人的足迹”活动，在白宫接听小朋友来电。其间特朗普问一名男童说，在7岁这个年纪是否还会相信有圣诞老人，被网民批评他破坏儿童的纯真思想。

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特朗普接听7岁男童科尔曼（Coleman）电话时，问对方：“你还相信圣诞老人吗？因为已7岁了，这是少数（marginal），对吧？”他其后聆听男童的回答再笑言：“你只要玩得开心。”特朗普这个问题惹来网民批评，认为儿童应尽可能保持相信有圣诞老人，这是纯真思想。另一网民则指特朗普经常不懂说合适的话，“再次显示他是扫兴的人”。

追踪圣诞老人的活动是北美空防司令部每年的必备环节，不少小朋友会在平安夜致电热线，询问圣诞老人的位置。梅拉尼娅在其中一通电话说，当时圣诞老人身处撒哈拉沙漠，数分钟后又称虽然圣诞老人距离摩洛哥很远，但会在圣诞当日早上抵达来电者的家中。

（香港明报）