渔民海上漂流3星期粮水将尽‧奇迹遇邮轮改道获救 邮轮是来自皇家加勒比集团的“海洋皇后号”，发言人表示，当日邮轮从古巴南部沿岸城市西恩富戈斯（Cienfuegos）出发，因原定目的地航道天气恶劣，决定改道前往牙买加北部城镇Ocho Rios，其间发现一艘小船打信号灯求救。

“海洋皇后号”（左图）船长发现求救信号后减慢航速，救回在海上漂流近3个星期的渔民。（Twitter的图片）

两名来自哥斯达黎加的渔民，在驾驶小渔船出加勒比海捕鱼期间遭遇恶劣天气，燃料耗尽，被迫在海上漂流近3个星期。正当他们将用尽船上所有食物和水，祈求圣诞奇迹可提早来临之际，恰巧于上周五（21日）遇上因恶劣天气更改航道的邮轮，顺利得救。

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邮轮是来自皇家加勒比集团的“海洋皇后号”，发言人表示，当日邮轮从古巴南部沿岸城市西恩富戈斯（Cienfuegos）出发，因原定目的地航道天气恶劣，决定改道前往牙买加北部城镇Ocho Rios，其间发现一艘小船打信号灯求救。

邮轮船长发现求救信号后减慢航速，放下救生艇救回两名渔民。两人获救时虽然没有受伤，但由于已在海上漂流3个星期，身体非常虚弱。抵达Ocho Rios后，邮轮职员随即将渔民送院，并给予每人300美元应急。

邮轮发言人指，若非天气恶劣，邮轮根本不会改变航道，未能救回两人，有感“奇迹来自少许的运气”。

（香港明报）