许玮甯爆闪婚 年底闪嫁男模刘又年 许玮甯和摄影师男友刘又年稳定交往，今爆出两人已于12月15日低调登记结婚，正式成为“刘太太”。

许玮甯在社交媒体上罕见晒出和老公合照。

（台北26日综合电）许玮甯和摄影师男友刘又年稳定交往，今爆出两人已于12月15日低调登记结婚，正式成为“刘太太”，据悉，还有另一揣测，是许玮宁疑似“做人成功”，但碍于未满3个月，不能对外公开喜讯。

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许玮甯结束和阮经天8年情后，各自展开新生活，她和刘又年稳定交往1年多，11月在IG发文“我们摩洛哥见”，看似将进行一趟旅行，但《镜周刊》报道，许玮甯和男友是进行蜜月旅行。

《镜周刊》指称接获爆料，许玮甯已在12月15日和导演男友刘又年于内湖户政事务所互许终身登记结婚，因为低调仅邀请身边至亲见证两人的喜讯。不过因男方家人掩不住兴奋之情，婚事才曝光，另外有一说法，是许玮甯疑似“做人成功”，但还没满3个月，无法对外公开喜讯，才尽量做到封锁消息，不过目前许玮甯还未做出回应。

身高193公分的刘又年，本来是模特儿，妈妈是资深女星李湘，后来淡出幕前，到北京电影学院学摄影，作品曾经获得吕乐、顾长卫等大师级摄影师看好，代表作品为《六弄咖啡馆》，有“摄影界蒋友柏”封号。

