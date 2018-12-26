传家翁遗产一分钱也拿不到？李嘉欣被爆月领百万零用钱过活 香港女星李嘉欣2008年嫁给身价800多亿的富商许晋亨后，3年后生下儿子Jayden（许建彤）便逐渐淡出娱乐圈。她的公公许世勋日前病逝，420亿港币（约224亿令吉）的遗产分配引起外界关注，不过近日有消息指出，李嘉欣没有被分配到遗产，而是得靠每个月领的200万港币（约107万令吉）零用钱过活。

（香港26日讯）香港女星李嘉欣2008年嫁给身价800多亿的富商许晋亨后，3年后生下儿子Jayden（许建彤）便逐渐淡出娱乐圈。她的公公许世勋日前病逝，420亿港币（约224亿令吉）的遗产分配引起外界关注，不过近日有消息指出，李嘉欣没有被分配到遗产，而是得靠每个月领的200万港币（约107万令吉）零用钱过活。

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据香港媒体报道，李嘉欣的公公许世勋育有2子1女，其中最疼爱的就是李嘉欣的老公许晋亨，生前已把224亿亿令吉的遗产提前做好分配，全部拨入家族信托基金和巨额保单，让家族每位成员固定每个月都可以领到一笔生活费，而不是一次坐领大笔遗产。

据悉，李嘉欣一家因为受到许世勋的宠爱，生活费金额大大提高，每个月可拿到200万港币的零用钱，对此李嘉欣尚未做出回应。

据了解，许世勋生前除了非常疼爱许晋亨，也非常疼爱孙子Jayden，过去曾砸下500万港币（约266万令吉）替孙子办百日宴。

李嘉欣夫家豪宅价值7亿港币，除了可以欣赏海景，还有着大片绿油油的草地，看起来就像一座公园，位居香港十大超级豪宅之首。