福建巴士遭劫持街上冲撞8死22伤 中国国营媒体报道，福建省龙岩市一辆巴士昨天下午遭一名歹徒劫持后，沿路冲撞街上行人，至目前为止有8人死亡、22人受伤。

（中国·北京26日讯）中国国营媒体报道，福建省龙岩市一辆巴士昨天下午遭一名歹徒劫持后，沿路冲撞街上行人，至目前为止有8人死亡、22人受伤。

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中国环球电视网报道，持刀歹徒已被逮捕拘禁，警方正在调查中。

《闽西日报》报道，这起案件发生在昨天下午3时20分左右，一辆隶属龙岩公交公司的巴士在龙岩市遭歹徒劫持，已证实死亡8人当中有一名警察。

根据《多维新闻》的影音画面，有数名受伤者躺在街上靠近公车处，巴士车头严重毁损。

影片也显示警察与人扭打，将一人制伏地上。巴士停在马路当中，巴士的阶梯可见血迹。

新华社报道，经公安机关初步侦查，嫌犯邱姓男子48岁，龙岩市新罗区人，没有工作。可能与当地居委会干部有积怨。事发当日居委会干部到嫌疑人家中，为他父亲拍照办理优抚证，产生矛盾；嫌犯持刀杀人，而后劫持巴士撞人。案件具体情况正在进一步侦查中。

（中央社．译者：纪锦玲/核稿：徐睿承）